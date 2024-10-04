ЭКО в Уфе творит чудеса

Posted 4 октября, 07:13
Published 4 октября, 07:13
Modified 4 октября, 07:15
Updated 4 октября, 07:15
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) представляет собой метод вспомогательной репродукции, применяемый в случаях бесплодия и некоторых генетических заболеваний. Этот подход используется, когда зачатие естественным путем невозможно.
Суть процедуры заключается в том, что яйцеклетка подвергается оплодотворению и развивается вне организма матери. В утробу женщины переносится уже сформированный эмбрион, состоящий всего из нескольких клеток. Далее процесс роста плода продолжается в матке аналогично тому, как происходит при естественном зачатии.
Представитель Минздрава Республики Башкортостан Татьяна Саубанова поделилась статистикой проведения ЭКО в Уфе и РБ. По данным замминистра медицины региона, с ЭКО в Уфе и Башкирии сложилась удивительная практика. Проходящие процедуры подготовки с искусственному оплодотворению, практически потерявшие все надежды стать матерью и хватающиеся за последний шанс, женщины беременеют еще до вживления эмбриона. Причина «чуда» — неверное лечение до того, как прибегнуть к ЭКО в Уфе.
— В Республиканском медико-генетическом центре для подготовки к ЭКО мы открыли дневной стационар. Он работает уже год, и дает впечатляющие результаты. Бесплатное обследование и лечение в нем прошли 443 женщины, которые стояли в очереди на ЭКО, и у каждой четвертой из них беременность наступила самостоятельно! Секрет в том, что тщательное обследование, выявление и лечение заболевания, ставшего причиной бесплодия, в итоге позволило забеременеть естественным путем, — отмечает в своей публикации заместитель министра здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова.
В своем посте чиновница подробно рассказывает о том, как сделать ЭКО в Уфе бесплатно. Для этого надо иметь полис ОМС и получить квоту на попытку стать матерью. Представитель Минздрава Башкирии дала подробную инструкцию схемы действий для потенциальных пациенток регионального медицинского центра. Для лечения причин бесплодия квота на ЭКО не нужна. Пост-гайд уже завирусился в соцсетях, получив массу лайков и репостов.
Напомним, ранее в Башкирии изменили региональное законодательство в сфере суррогатного материнства. Так, власти запретили иностранцам использовать женщин в Башкирии как инкубатор для своего потомства. Теперь это оговаривается в региональном КоАП.