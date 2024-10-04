ЭКО в Уфе творит чудеса

— В Республиканском медико-генетическом центре для подготовки к ЭКО мы открыли дневной стационар. Он работает уже год, и дает впечатляющие результаты. Бесплатное обследование и лечение в нем прошли 443 женщины, которые стояли в очереди на ЭКО, и у каждой четвертой из них беременность наступила самостоятельно! Секрет в том, что тщательное обследование, выявление и лечение заболевания, ставшего причиной бесплодия, в итоге позволило забеременеть естественным путем, — отмечает в своей публикации заместитель министра здравоохранения Башкирии Татьяна Саубанова.