Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Руководитель регионального клинического центра в Уфе рассказал историю пациентки, которой за ее медицинскую карту впору давать звание «Матерь-героиня». В больницу им. Г. Г. Куватова обратилась беременная женщина. Она планировала сделать кесарево сечение, но хотела отсрочить неестественные роды. Вся сложность процедуры состояла в том, что это — уже седьмое кесарево сечение у женщины. В прошлый раз она таким методом произвела на свет недоношенную девочку. Ребенка весом 2,3 кг вытащили из роженицы и сразу приступили к его спасению в реанимации. Девочку удалось выходить.
На этот раз на свет появился мальчик весом 2,4 кг при росте 47 см. Он оказался здоровым. Врачи зашили матку его матери.
— Пациентка выразила благодарность и готовность обратиться к нам снова для следующих родов, — отметил главный врач республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов.