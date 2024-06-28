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Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться

Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться

28 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI
Многодетная мать намерена еще рожать, несмотря на проблемы со здоровьем у уже имеющихся детей, сообщил главный врач республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов.

Руководитель регионального клинического центра в Уфе рассказал историю пациентки, которой за ее медицинскую карту впору давать звание «Матерь-героиня». В больницу им. Г. Г. Куватова обратилась беременная женщина. Она планировала сделать кесарево сечение, но хотела отсрочить неестественные роды. Вся сложность процедуры состояла в том, что это — уже седьмое кесарево сечение у женщины. В прошлый раз она таким методом произвела на свет недоношенную девочку. Ребенка весом 2,3 кг вытащили из роженицы и сразу приступили к его спасению в реанимации. Девочку удалось выходить.

На этот раз на свет появился мальчик весом 2,4 кг при росте 47 см. Он оказался здоровым. Врачи зашили матку его матери.

— Пациентка выразила благодарность и готовность обратиться к нам снова для следующих родов, — отметил главный врач республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Беременность#Роды#Кесарево сечение#Многодетная мать#Здоровье матери и ребенка
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