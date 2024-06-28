Уфимка пережила семь кесаревых сечений и не хочет останавливаться

Руководитель регионального клинического центра в Уфе рассказал историю пациентки, которой за ее медицинскую карту впору давать звание «Матерь-героиня». В больницу им. Г. Г. Куватова обратилась беременная женщина. Она планировала сделать кесарево сечение, но хотела отсрочить неестественные роды. Вся сложность процедуры состояла в том, что это — уже седьмое кесарево сечение у женщины. В прошлый раз она таким методом произвела на свет недоношенную девочку. Ребенка весом 2,3 кг вытащили из роженицы и сразу приступили к его спасению в реанимации. Девочку удалось выходить.