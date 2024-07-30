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Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Все льготы для семей участников СВО в Башкирии

Все льготы для семей участников СВО в Башкирии

30 июля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Этот гайд поможет разобраться с мерами поддержки семей участников специальной военной операции, актуальными сейчас в Башкортостане и России.
Кто считается членом семьи участника СВОКто считается членом семьи участника СВО
Кто считается членом семьи участника СВО
Фото: 1MI

Кто может считаться членом семьи участника СВО

1. Официальная супруга. Если же женщина ушла на спецоперацию в качестве медсестры, то её официальный муж.

2. Родители или усыновители, находящиеся на пенсии или имеющие инвалидность.

3. Бабушки и дедушки, которые ухаживали за участником и обеспечивали его в течение не менее трех лет в отсутствие родителей.

4. Мачеха и отчим, не имеющие трудоспособности, которые воспитывали участника как минимум пять лет.

5. Несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет.

6. Совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.

Семьи участников СВО имеют право на бесплатную юридическую помощьСемьи участников СВО имеют право на бесплатную юридическую помощь
Семьи участников СВО имеют право на бесплатную юридическую помощь
Фото: 1MI

Бесплатная юридическая поддержка

Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи имеют возможность получить консультации по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и других выплат, а также по вопросам кредитных каникул, списания долгов и признания участника СВО погибшим или без вести пропавшим.

Необходимые документы:

1. Паспорт.

2. Документы, подтверждающие родственные отношения с мобилизованным (справка из военкомата, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.).

Способы обращения за помощью:

Лично (через законного представителя) по следующим адресам:

— г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3 (тел. 8(347)218-11-94, 8(347)218-11-95)

— г. Уфа, проспект Октября, 180

— г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83 (тел. 8(3473)33-58-29)

— г. Сибай, ул. Ленина, 12, ком. 105 (тел. 8(3477)52-23-82)

— г. Октябрьский, ул. Чапаева, 16 (тел. 8(34767)06-05-06)

— с. Месягутово, ул. И. Усова, 3 (тел. 8(34798)3-36-63)

— г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 22, ком. 114 (тел. 8(34783)445-30)

Также можно обратиться:

— По электронной почте: [email protected]

— По почте: 450008, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3

Медицинские льготы для семей участников СВОМедицинские льготы для семей участников СВО
Медицинские льготы для семей участников СВО
Фото: 1MI

Консультационная и психологическая помощь для участников СВО и их семей

Специалисты центров «Семья» готовы оказать поддержку по широкому спектру вопросов, от юридических консультаций до преодоления стресса и посттравматического синдрома.

Способы обращения:

• По Единому телефону центров «Семья» — 8-800-347-5000 (анонимная линия работает бесплатно на всей территории республики в будние дни с 9:00 до 21:00);

• Лично в центры «Семья».

Часы работы:

Постоянно в будние дни с 9:00 до 21:00

Участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного налогаУчастников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога
Участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога
Фото: 1MI

Освобождение от уплаты транспортного налога

Предоставляется физическим лицам, которые участвуют или участвовали в специальной военной операции, включая тех, кто был призван на службу по частичной мобилизации. Это также касается членов их семей: для женатых — супругов, а для незамужних — родителей. Освобождение распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, а также другие виды самоходного транспорта, независимо от мощности двигателя и возраста машины (по одному транспортному средству каждого типа).

Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в местные налоговые органы или офисы МФЦ.

Для этого потребуется справка из военного комиссариата.

Льгота на ЖКХ для семей участников СВОЛьгота на ЖКХ для семей участников СВО
Льгота на ЖКХ для семей участников СВО
Фото: 1MI

Компенсация за услуги ЖКХ и капитальный ремонт

Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документы в филиалы ГКУ РЦСПН, МФЦ, через Госуслуги или региональный портал.

Вот список необходимых документов:

1. Заявление.

2. Паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность.

3. Согласие на обработку личных данных для тех, кто не подает заявление.

4. Документ, подтверждающий полномочия представителя (если вы обращаетесь через представителя).

5. Документы о доходах заявителя и его семьи за последние 3 месяца перед подачей заявления.

6. Информация об обучении в учебном заведении и размере стипендии за последние 3 месяца перед подачей заявления.

7. Данные о том, к какой категории граждан вы относитесь (если есть).

8. Судебное решение о том, что вы были на иждивении у погибшего или умершего (не касается нетрудоспособных членов семьи или детей до 18 лет).

9. Информация о лишении или ограничении родительских прав и других подобных случаях.

10. Письменное объяснение причин отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.

11. Справка о пожаре, чрезвычайной ситуации или стихийном бедствии.

12. Акт обследования квартиры или дома с оценкой состояния.

13. Справка о том, что вы или ваш родственник участвовали в специальной военной операции (СВО).

14. Документы, подтверждающие расходы на покупку твердого топлива и газа в баллонах (с указанием объема и цен).

Как действовать:

1. Подайте заявление в филиалы ГКУ РЦСПН, МФЦ, через Госуслуги или региональный портал.

2. Получите компенсацию.

Вам назначат компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ.

Что положено жене участника СВОЧто положено жене участника СВО
Что положено жене участника СВО
Фото: 1MI

Единовременное пособие для беременной жены военнослужащего

Это пособие предназначено для беременных жён военнослужащих, которые проходят службу по призыву (в том числе в рамках мобилизации). Сумма пособия ₽38 963,47. Для получения выплат необходимо обратиться в МФЦ и предоставить справку из воинской части, свидетельство о браке и справку из женской консультации.

Пособие на детей участника СВОПособие на детей участника СВО
Пособие на детей участника СВО
Фото: 1MI

Ежемесячное пособие на ребёнка участника СВО

Эта мера поддержки предназначена для детей военнослужащих. Пособие выплачивается дополнительно к другим видам выплат. Размер ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву, составляет ₽6 000 на каждого ребёнка без учёта индексации. С 1 февраля 2024 года сумма пособия для детей погибших участников СВО составит ₽16 698,63 в месяц (ст. 12.5 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Для оформления пособия матери необходимо обратиться в МФЦ с свидетельством о рождении ребёнка и справкой из воинской части о прохождении отцом службы.

Льгота на питание для жен и детей участников СВОЛьгота на питание для жен и детей участников СВО
Льгота на питание для жен и детей участников СВО
Фото: Изображение Midjourney

Обеспечение полноценным питанием для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет в Башкирии

Способы обращения за поддержкой (лично, по почте или в электронном виде):

Можно обратиться лично в ближайший пункт «Молочной кухни» или через МФЦ «Мои документы».

Необходимые документы:

1. Справка из военного комиссариата РБ, подтверждающая участие гражданина в СВО.

2. Справка из поликлиники.

3. Оригинал и копия паспорта заявителя.

4. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка.

5. Оригинал и копия свидетельства о браке.

Примечание: при обращении через МФЦ предоставление копий документов не требуется.

Какие льготы и выплаты положены детям участников СВОКакие льготы и выплаты положены детям участников СВО
Какие льготы и выплаты положены детям участников СВО
Фото: 1MI

Льготы и поддержка для детей дошкольного возраста

Дети участников СВО могут быть направлены в образовательные организации для дошкольного образования по достижении полутора лет.

Способы обращения:

— Личное обращение родителей (законных представителей) в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Необходимые документы:

1. Удостоверение личности родителя (законного представителя) или документ иностранного гражданина.

2. Документ, подтверждающий опеку (если требуется).

3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).

4. Документ о потребности в оздоровительной группе (при необходимости).

5. Дополнительно: документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или документ о фактическом месте проживания.

Иностранные граждане должны представить также документ, подтверждающий право на пребывание в РФ, все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.

Для приема необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или документ о месте фактического проживания, а также медицинское заключение.

 

Освобождение от платы за детский сад для участников СВО

Что нужно:

— Справка из военкомата о призыве на службу.

Как подать заявление:

— Лично обратиться к руководителю детского сада.

Период действия:

— С момента подачи заявления и на время участия в специальной военной операции.

Пособия и льготы для детей-школьников участников СВОПособия и льготы для детей-школьников участников СВО
Пособия и льготы для детей-школьников участников СВО
Фото: 1MI

Льготы и меры поддержки для школьников-детей участников СВО

Предоставление горячего бесплатного питания для учащихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях:

Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан, дети участников СВО, обучающиеся в 5-11 классах, имеют право на получение горячего бесплатного питания. Это решение направлено на поддержку семей, чьи родители участвуют в военных действиях на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Для получения данной меры поддержки родителям или законным представителям необходимо подготовить следующие документы:

1. Заявление о предоставлении бесплатного питания для обучающегося 5-11 классов с указанием степени родства.

2. Справка или иной документ, подтверждающий статус одного из родителей (законного представителя) как участника СВО (при наличии). В случае отсутствия такого документа, образовательная организация может самостоятельно получить необходимую информацию у уполномоченных органов.

Способы обращения за поддержкой:

Обращение за предоставлением бесплатного питания осуществляется через личное обращение родителя или законного представителя к руководителю образовательной организации.

 

Бесплатный проезд для детей участников СВО

Дети участников СВО, обучающиеся в школах (1-11 классы) и учреждениях среднего/высшего образования, имеют право на бесплатный проезд до 23 лет.

Как обратиться:

Ребенок или его законный представитель должны обратиться в администрацию образовательной организации.

Необходимые документы:

1. Заявление от ребенка или законного представителя.

2. Копия свидетельства о рождении (или усыновлении) для детей до 14 лет.

3. Копия паспорта для детей старше 14 лет.

4. Документ, подтверждающий законное представительство (если не родитель).

5. Справка из военкомата о участии родителя в СВО.

 

Родители могут перевести своего ребенка в ближайшую школу для них школу

Документы: Справка из военкомата о призыве.

Как обратиться: Лично к директору школы.

Когда действует мера: С момента обращения родителей в школу.

 

Детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО), будут зачислять в группы продленного дня в школах без оплаты

Чтобы получить эту помощь, нужно предоставить:

— Справку из военкомата о призыве на службу.

Как подать заявку:

— Родитель или законный представитель должен обратиться лично к директору школы.

Когда начинает действовать эта мера:

— С момента обращения родителя или законного представителя в школу.

Дети участников специальной военной операции могут посещать государственные и муниципальные кружки и дополнительные занятия бесплатно

Что нужно для этого:

— Справка из военкомата о том, что гражданин призван на военную службу по мобилизации.

Как получить эту помощь:

— Родитель или законный представитель должен лично обратиться к руководителю организации дополнительного образования или в школу, а также в администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.

Срок действия помощи:

— Помощь начинается с момента подачи заявления и продолжается на время участия гражданина в специальной военной операции.

 

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО)

Вот список документов, которые нужно собрать:

1. Удостоверение личности родителя (или законного представителя) ребенка.

2. Документ, подтверждающий опеку (если это необходимо).

3. Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт, если ребенку уже 14 лет).

4. Справка из военкомата о призыве на службу по мобилизации.

5. Заявление на получение бесплатной путевки.

 

Как можно получить эту поддержку:

Лично обратиться в органы образования местных администраций в Республике Башкортостан.

Период действия этой меры:

С момента отправки родителей на сборный пункт и пока они участвуют в СВО.

 

Приоритетное зачисление детей участников специальной военной операции в спортивные организации

Чтобы записать ребенка в спортивную секцию, нужно предоставить следующие документы:

— Заявление от родителя или законного представителя.

— Копия удостоверения личности ребенка или свидетельства о рождении.

— Копия удостоверения личности родителя или законного представителя и (или) документ, подтверждающий родство, опеку или попечительство.

— Медицинская справка о том, что ребенок может заниматься спортом.

— Фотографии ребенка (в количестве и формате, которые требует спортивная организация).

Порядок действий:

1. Подайте заявление и документы в спортивную организацию.

2. Подпишите договор с этой организацией.

3. Воспользуйтесь правом первоочередного зачисления в спортивную секцию.

Льготы и выплаты для взрослых детей участников СВОЛьготы и выплаты для взрослых детей участников СВО
Льготы и выплаты для взрослых детей участников СВО
Фото: 1MI

Льготы и поддержка для выпускников школ и студентов

Обучение в ВУЗе по квоте

Владимир Путин подписал указ, согласно которому вузы должны выделить бюджетные места для льготников из числа участников СВО. Дети раненых или убитых бойцов могут поступать в университеты без вступительных экзаменов.

При поступлении абитуриенты, дети участников СВО, должны предоставить следующий пакет документов:

— Заявление на поступление.

— Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

— Документ о предыдущем образовании (аттестат или диплом).

— СНИЛС (если есть).

— Информация о результатах ЕГЭ.

— Военный билет (если есть).

— Заявление на приём и согласие на обработку данных.

— Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.

— Фото (в зависимости от требований вуза).

— Медицинская справка (не всегда обязательна).

— Документы, подтверждающие полномочия представителя абитуриента (если подача осуществляется не лично).

Также необходима справка участника СВО, подтверждающая участие родителя в спецоперации и родственные связи.

Бесплатное проживание в общежитии

Обучающиеся, имеющие статус участника спецоперации и дети студентов-участников СВО, имеют приоритет в получении мест в общежитии. Вузы могут освободить их от платы за проживание или снизить её размер.

Для получения жилья необходимо обратиться в образовательную организацию с заявлением и справкой из военного комиссариата.

Организация стажировок для детей участников специальной военной операции (СВО), которые закончили обучение в вузах или профессиональных учебных заведениях.

Как получить поддержку:

— Обратиться в центр занятости населения через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений (https://trudvsem.ru/).

— Лично посетить центр занятости населения.

Что нужно для обращения:

Если вы используете электронную платформу:

— Заполните заявление на получение государственной услуги по помощи в поиске работы.

— Прикрепите резюме.

Если вы обращаетесь лично:

— Не забудьте взять с собой паспорт.

Компенсация за обучение детей участников специальной военной операции (СВО) составляет до 60 000 ₽ за учебный год

Это касается тех, кто впервые учится в колледжах при вузах или в частных колледжах. Компенсацию можно получить после завершения семестра или учебного года.

Документы для получения компенсации:

— Заявление.

— Паспорт заявителя.

— Копия заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающая инвалидность из-за ранения во время СВО.

— Копия договора об обучении.

— Копии документов, подтверждающих оплату обучения за текущий учебный год.

— Если заявление подает представитель, нужны документы, подтверждающие его полномочия.

Дополнительные условия:

Возраст ребенка не должен превышать 23 лет в период обучения, кроме случаев, когда ему исполнилось 23 года в текущем семестре.

Порядок действий:

1. Подать заявление в филиалы ГКУ РЦСПН или в МФЦ.

2. Получить компенсацию.

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