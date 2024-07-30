Все льготы для семей участников СВО в Башкирии

Этот гайд поможет разобраться с мерами поддержки семей участников специальной военной операции, актуальными сейчас в Башкортостане и России.

Кто может считаться членом семьи участника СВО

Бесплатная юридическая поддержка

Консультационная и психологическая помощь для участников СВО и их семей

Освобождение от уплаты транспортного налога

Компенсация за услуги ЖКХ и капитальный ремонт

Единовременное пособие для беременной жены военнослужащего

Ежемесячное пособие на ребёнка участника СВО

Обеспечение полноценным питанием для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет в Башкирии

Льготы и поддержка для детей дошкольного возраста

Освобождение от платы за детский сад для участников СВО

Льготы и меры поддержки для школьников-детей участников СВО

Бесплатный проезд для детей участников СВО

Родители могут перевести своего ребенка в ближайшую школу для них школу

Детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО), будут зачислять в группы продленного дня в школах без оплаты

Дети участников специальной военной операции могут посещать государственные и муниципальные кружки и дополнительные занятия бесплатно

Организация отдыха и оздоровления детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции (СВО)

Приоритетное зачисление детей участников специальной военной операции в спортивные организации