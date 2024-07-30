Все льготы для семей участников СВО в Башкирии

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
1. Официальная супруга. Если же женщина ушла на спецоперацию в качестве медсестры, то её официальный муж.
2. Родители или усыновители, находящиеся на пенсии или имеющие инвалидность.
3. Бабушки и дедушки, которые ухаживали за участником и обеспечивали его в течение не менее трех лет в отсутствие родителей.
4. Мачеха и отчим, не имеющие трудоспособности, которые воспитывали участника как минимум пять лет.
5. Несовершеннолетние дети и студенты до 23 лет.
6. Совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.
Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи имеют возможность получить консультации по вопросам оформления статуса добровольца, получения денежного довольствия и других выплат, а также по вопросам кредитных каникул, списания долгов и признания участника СВО погибшим или без вести пропавшим.
1. Паспорт.
2. Документы, подтверждающие родственные отношения с мобилизованным (справка из военкомата, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т. д.).
Лично (через законного представителя) по следующим адресам:
— г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3 (тел. 8(347)218-11-94, 8(347)218-11-95)
— г. Уфа, проспект Октября, 180
— г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83 (тел. 8(3473)33-58-29)
— г. Сибай, ул. Ленина, 12, ком. 105 (тел. 8(3477)52-23-82)
— г. Октябрьский, ул. Чапаева, 16 (тел. 8(34767)06-05-06)
— с. Месягутово, ул. И. Усова, 3 (тел. 8(34798)3-36-63)
— г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, 22, ком. 114 (тел. 8(34783)445-30)
— По электронной почте: [email protected]
— По почте: 450008, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3
Специалисты центров «Семья» готовы оказать поддержку по широкому спектру вопросов, от юридических консультаций до преодоления стресса и посттравматического синдрома.
• По Единому телефону центров «Семья» — 8-800-347-5000 (анонимная линия работает бесплатно на всей территории республики в будние дни с 9:00 до 21:00);
• Лично в центры «Семья».
Часы работы:
Постоянно в будние дни с 9:00 до 21:00
Предоставляется физическим лицам, которые участвуют или участвовали в специальной военной операции, включая тех, кто был призван на службу по частичной мобилизации. Это также касается членов их семей: для женатых — супругов, а для незамужних — родителей. Освобождение распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, а также другие виды самоходного транспорта, независимо от мощности двигателя и возраста машины (по одному транспортному средству каждого типа).
Для этого потребуется справка из военного комиссариата.
Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить документы в филиалы ГКУ РЦСПН, МФЦ, через Госуслуги или региональный портал.
1. Заявление.
2. Паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность.
3. Согласие на обработку личных данных для тех, кто не подает заявление.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя (если вы обращаетесь через представителя).
5. Документы о доходах заявителя и его семьи за последние 3 месяца перед подачей заявления.
6. Информация об обучении в учебном заведении и размере стипендии за последние 3 месяца перед подачей заявления.
7. Данные о том, к какой категории граждан вы относитесь (если есть).
8. Судебное решение о том, что вы были на иждивении у погибшего или умершего (не касается нетрудоспособных членов семьи или детей до 18 лет).
9. Информация о лишении или ограничении родительских прав и других подобных случаях.
10. Письменное объяснение причин отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.
11. Справка о пожаре, чрезвычайной ситуации или стихийном бедствии.
12. Акт обследования квартиры или дома с оценкой состояния.
13. Справка о том, что вы или ваш родственник участвовали в специальной военной операции (СВО).
14. Документы, подтверждающие расходы на покупку твердого топлива и газа в баллонах (с указанием объема и цен).
1. Подайте заявление в филиалы ГКУ РЦСПН, МФЦ, через Госуслуги или региональный портал.
2. Получите компенсацию.
Вам назначат компенсацию расходов на оплату услуг ЖКХ.
Это пособие предназначено для беременных жён военнослужащих, которые проходят службу по призыву (в том числе в рамках мобилизации). Сумма пособия ₽38 963,47. Для получения выплат необходимо обратиться в МФЦ и предоставить справку из воинской части, свидетельство о браке и справку из женской консультации.
Эта мера поддержки предназначена для детей военнослужащих. Пособие выплачивается дополнительно к другим видам выплат. Размер ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву, составляет ₽6 000 на каждого ребёнка без учёта индексации. С 1 февраля 2024 года сумма пособия для детей погибших участников СВО составит ₽16 698,63 в месяц (ст. 12.5 закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Для оформления пособия матери необходимо обратиться в МФЦ с свидетельством о рождении ребёнка и справкой из воинской части о прохождении отцом службы.
Способы обращения за поддержкой (лично, по почте или в электронном виде):
Можно обратиться лично в ближайший пункт «Молочной кухни» или через МФЦ «Мои документы».
1. Справка из военного комиссариата РБ, подтверждающая участие гражданина в СВО.
2. Справка из поликлиники.
3. Оригинал и копия паспорта заявителя.
4. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка.
5. Оригинал и копия свидетельства о браке.
Примечание: при обращении через МФЦ предоставление копий документов не требуется.
Дети участников СВО могут быть направлены в образовательные организации для дошкольного образования по достижении полутора лет.
Способы обращения:
— Личное обращение родителей (законных представителей) в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
1. Удостоверение личности родителя (законного представителя) или документ иностранного гражданина.
2. Документ, подтверждающий опеку (если требуется).
3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости).
4. Документ о потребности в оздоровительной группе (при необходимости).
5. Дополнительно: документ, подтверждающий право на специальные меры поддержки, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или документ о фактическом месте проживания.
Иностранные граждане должны представить также документ, подтверждающий право на пребывание в РФ, все документы должны быть на русском языке или с заверенным переводом.
Для приема необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или документ о месте фактического проживания, а также медицинское заключение.
Что нужно:
— Справка из военкомата о призыве на службу.
Как подать заявление:
— Лично обратиться к руководителю детского сада.
Период действия:
— С момента подачи заявления и на время участия в специальной военной операции.
Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан, дети участников СВО, обучающиеся в 5-11 классах, имеют право на получение горячего бесплатного питания. Это решение направлено на поддержку семей, чьи родители участвуют в военных действиях на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Для получения данной меры поддержки родителям или законным представителям необходимо подготовить следующие документы:
1. Заявление о предоставлении бесплатного питания для обучающегося 5-11 классов с указанием степени родства.
2. Справка или иной документ, подтверждающий статус одного из родителей (законного представителя) как участника СВО (при наличии). В случае отсутствия такого документа, образовательная организация может самостоятельно получить необходимую информацию у уполномоченных органов.
Способы обращения за поддержкой:
Обращение за предоставлением бесплатного питания осуществляется через личное обращение родителя или законного представителя к руководителю образовательной организации.
Дети участников СВО, обучающиеся в школах (1-11 классы) и учреждениях среднего/высшего образования, имеют право на бесплатный проезд до 23 лет.
Как обратиться:
Ребенок или его законный представитель должны обратиться в администрацию образовательной организации.
Необходимые документы:
1. Заявление от ребенка или законного представителя.
2. Копия свидетельства о рождении (или усыновлении) для детей до 14 лет.
3. Копия паспорта для детей старше 14 лет.
4. Документ, подтверждающий законное представительство (если не родитель).
5. Справка из военкомата о участии родителя в СВО.
Документы: Справка из военкомата о призыве.
Как обратиться: Лично к директору школы.
Когда действует мера: С момента обращения родителей в школу.
Чтобы получить эту помощь, нужно предоставить:
— Справку из военкомата о призыве на службу.
Как подать заявку:
— Родитель или законный представитель должен обратиться лично к директору школы.
Когда начинает действовать эта мера:
— С момента обращения родителя или законного представителя в школу.
Что нужно для этого:
— Справка из военкомата о том, что гражданин призван на военную службу по мобилизации.
Как получить эту помощь:
— Родитель или законный представитель должен лично обратиться к руководителю организации дополнительного образования или в школу, а также в администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Срок действия помощи:
— Помощь начинается с момента подачи заявления и продолжается на время участия гражданина в специальной военной операции.
Вот список документов, которые нужно собрать:
1. Удостоверение личности родителя (или законного представителя) ребенка.
2. Документ, подтверждающий опеку (если это необходимо).
3. Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт, если ребенку уже 14 лет).
4. Справка из военкомата о призыве на службу по мобилизации.
5. Заявление на получение бесплатной путевки.
Как можно получить эту поддержку:
Лично обратиться в органы образования местных администраций в Республике Башкортостан.
Период действия этой меры:
С момента отправки родителей на сборный пункт и пока они участвуют в СВО.
Чтобы записать ребенка в спортивную секцию, нужно предоставить следующие документы:
— Заявление от родителя или законного представителя.
— Копия удостоверения личности ребенка или свидетельства о рождении.
— Копия удостоверения личности родителя или законного представителя и (или) документ, подтверждающий родство, опеку или попечительство.
— Медицинская справка о том, что ребенок может заниматься спортом.
— Фотографии ребенка (в количестве и формате, которые требует спортивная организация).
Порядок действий:
1. Подайте заявление и документы в спортивную организацию.
2. Подпишите договор с этой организацией.
3. Воспользуйтесь правом первоочередного зачисления в спортивную секцию.
Владимир Путин подписал указ, согласно которому вузы должны выделить бюджетные места для льготников из числа участников СВО. Дети раненых или убитых бойцов могут поступать в университеты без вступительных экзаменов.
При поступлении абитуриенты, дети участников СВО, должны предоставить следующий пакет документов:
— Заявление на поступление.
— Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
— Документ о предыдущем образовании (аттестат или диплом).
— СНИЛС (если есть).
— Информация о результатах ЕГЭ.
— Военный билет (если есть).
— Заявление на приём и согласие на обработку данных.
— Документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
— Фото (в зависимости от требований вуза).
— Медицинская справка (не всегда обязательна).
— Документы, подтверждающие полномочия представителя абитуриента (если подача осуществляется не лично).
Также необходима справка участника СВО, подтверждающая участие родителя в спецоперации и родственные связи.
Обучающиеся, имеющие статус участника спецоперации и дети студентов-участников СВО, имеют приоритет в получении мест в общежитии. Вузы могут освободить их от платы за проживание или снизить её размер.
Для получения жилья необходимо обратиться в образовательную организацию с заявлением и справкой из военного комиссариата.
Организация стажировок для детей участников специальной военной операции (СВО), которые закончили обучение в вузах или профессиональных учебных заведениях.
Как получить поддержку:
— Обратиться в центр занятости населения через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений (https://trudvsem.ru/).
— Лично посетить центр занятости населения.
Что нужно для обращения:
Если вы используете электронную платформу:
— Заполните заявление на получение государственной услуги по помощи в поиске работы.
— Прикрепите резюме.
Если вы обращаетесь лично:
— Не забудьте взять с собой паспорт.
Это касается тех, кто впервые учится в колледжах при вузах или в частных колледжах. Компенсацию можно получить после завершения семестра или учебного года.
Документы для получения компенсации:
— Заявление.
— Паспорт заявителя.
— Копия заключения военно-врачебной комиссии (ВВК), подтверждающая инвалидность из-за ранения во время СВО.
— Копия договора об обучении.
— Копии документов, подтверждающих оплату обучения за текущий учебный год.
— Если заявление подает представитель, нужны документы, подтверждающие его полномочия.
Дополнительные условия:
Возраст ребенка не должен превышать 23 лет в период обучения, кроме случаев, когда ему исполнилось 23 года в текущем семестре.
Порядок действий:
1. Подать заявление в филиалы ГКУ РЦСПН или в МФЦ.
2. Получить компенсацию.