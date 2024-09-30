Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей

В перинатальном центре состоялась сложная высокотехнологичная операция — кесарево сечение при врастании плаценты. Этот диагноз стал настоящим испытанием для пациентки, у которой уже было пять предыдущих кесаревых сечений, включая последнее с аналогичной проблемой. Однако ей удалось не только стать мамой в шестой раз, но и восстановить свою репродуктивную функцию.