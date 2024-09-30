mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 06:38

Published 30 сентября, 06:38

Modified 30 сентября, 07:50

Updated 30 сентября, 07:50

Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей

Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей

30 сентября 2024, 06:38
Фото: Перинатальный центр РКПЦ Уфа
Сюжет
Башкирия
Медиками успешно проведена операция, которая подарила надежду многодетной матери увеличить потомство, сообщает в понедельник, 30 сентября, перинатальный центр РКПЦ.

В перинатальном центре состоялась сложная высокотехнологичная операция — кесарево сечение при врастании плаценты. Этот диагноз стал настоящим испытанием для пациентки, у которой уже было пять предыдущих кесаревых сечений, включая последнее с аналогичной проблемой. Однако ей удалось не только стать мамой в шестой раз, но и восстановить свою репродуктивную функцию.

Во время операции была проведена временная окклюзия подвздошных артерий, что позволило избежать серьезных осложнений и вернуть пациентке потерянную кровь. Специалисты также смогли сохранить репродуктивный орган, что открывает новые горизонты для будущих беременностей.

Ребенка весом в 400 гр спасли в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Радий Хабиров переписывает указы РахимоваУфимец стал героем шоу на HTBШкольник обгорел в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Перинатальный центр#Врачи#Белебей#Операция#Мелеуз#Беременность#Роды#Многодетная семья#Пациентка#Кесарево сечение#Многодетная мать#Репродуктивная функция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика