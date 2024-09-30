Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей

Posted 30 сентября, 06:38
Published 30 сентября, 06:38
Modified 30 сентября, 07:50
Updated 30 сентября, 07:50
В перинатальном центре состоялась сложная высокотехнологичная операция — кесарево сечение при врастании плаценты. Этот диагноз стал настоящим испытанием для пациентки, у которой уже было пять предыдущих кесаревых сечений, включая последнее с аналогичной проблемой. Однако ей удалось не только стать мамой в шестой раз, но и восстановить свою репродуктивную функцию.
Во время операции была проведена временная окклюзия подвздошных артерий, что позволило избежать серьезных осложнений и вернуть пациентке потерянную кровь. Специалисты также смогли сохранить репродуктивный орган, что открывает новые горизонты для будущих беременностей.
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