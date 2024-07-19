Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль

Медикам Башкирии все чаще и чаще приходится проводить нестандартные операции в сфере гинекологии. Как рассказал главный врач Учалинской городской больницы и гинеколог по врачебному профилю Эльдар Кулгулдин, в четверг, 18 июля, его коллеги оперировали женщину с миомой матки, которая по размерам сравнима с 32-недельной беременностью. Причем, пациентка даже не подозревала, что вместо ребенка вынашивает страшную опухоль. К счастью, мимо редко бывают злокачественными и вызывающими рак. «Плод» дал о себе знать резкими болями и кровотечением. Только тогда «роженица» обратилась за медицинской помощью. Как долго длилась ее «беременность» не уточняется.