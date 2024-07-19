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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль

Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль

19 июля 2024, 12:04
Фото: Эльдар Кулгулдин
Врачам пришлось потрудиться на нестандартной операции, рассказал руководитель Учалинской городской больницы Эльдар Кулгулдин.

Медикам Башкирии все чаще и чаще приходится проводить нестандартные операции в сфере гинекологии. Как рассказал главный врач Учалинской городской больницы и гинеколог по врачебному профилю Эльдар Кулгулдин, в четверг, 18 июля, его коллеги оперировали женщину с миомой матки, которая по размерам сравнима с 32-недельной беременностью. Причем, пациентка даже не подозревала, что вместо ребенка вынашивает страшную опухоль. К счастью, мимо редко бывают злокачественными и вызывающими рак. «Плод» дал о себе знать резкими болями и кровотечением. Только тогда «роженица» обратилась за медицинской помощью. Как долго длилась ее «беременность» не уточняется.

Напомним, ранее в Уфе на родах из женщины извлекли огромное инородное тело.

На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
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