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Posted 25 сентября, 04:51

Published 25 сентября, 04:51

Modified 25 сентября, 07:32

Updated 25 сентября, 07:32

Правила суррогатного материнства в Башкирии меняют

Иностранцам запретили использовать уфимок как инкубатор

25 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI

Правила суррогатного материнства в Башкирии меняют

Сюжет
Башкирия
Изменится одна из статей Семейного кодекса региона, сообщается на портале правовой информации в среду, 25 января.

18 сентября 2024 года депутаты Госсобрания-Курултая решили внести изменения в Семейный кодекс, которые касаются суррогатного материнства.

Через несколько дней иностранцам будут запрещены услуги суррогатных матерей. Ограничение вводится для граждан других государств и людей вообще без наличий гражданства. Исключение сделали лишь для супругов и одиноких женщин, которые из-за медицинских показаний не могут зачать и выносить собственного малыша.

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Кроме того, депутаты решили вмешаться в процесс развода между мужем и женой, которые использовали суррогатную мать для своего ребенка. Если мужчина и женщина решать расстаться, то записать малыша как своего они смогут только по решению суда или добровольного согласия женщины, родившей его. Кроме того, официальное согласие суррогатной мамы будет нужно, если муж и жена решат переехать в другую страну или один из них скончается по той или иной причине.

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