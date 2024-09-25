Иностранцам запретили использовать уфимок как инкубатор

Posted 25 сентября, 04:51
Published 25 сентября, 04:51
Modified 25 сентября, 07:32
Updated 25 сентября, 07:32
18 сентября 2024 года депутаты Госсобрания-Курултая решили внести изменения в Семейный кодекс, которые касаются суррогатного материнства.
Через несколько дней иностранцам будут запрещены услуги суррогатных матерей. Ограничение вводится для граждан других государств и людей вообще без наличий гражданства. Исключение сделали лишь для супругов и одиноких женщин, которые из-за медицинских показаний не могут зачать и выносить собственного малыша.
Кроме того, депутаты решили вмешаться в процесс развода между мужем и женой, которые использовали суррогатную мать для своего ребенка. Если мужчина и женщина решать расстаться, то записать малыша как своего они смогут только по решению суда или добровольного согласия женщины, родившей его. Кроме того, официальное согласие суррогатной мамы будет нужно, если муж и жена решат переехать в другую страну или один из них скончается по той или иной причине.