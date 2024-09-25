Иностранцам запретили использовать уфимок как инкубатор

Кроме того, депутаты решили вмешаться в процесс развода между мужем и женой, которые использовали суррогатную мать для своего ребенка. Если мужчина и женщина решать расстаться, то записать малыша как своего они смогут только по решению суда или добровольного согласия женщины, родившей его. Кроме того, официальное согласие суррогатной мамы будет нужно, если муж и жена решат переехать в другую страну или один из них скончается по той или иной причине.