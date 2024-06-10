На родах из уфимки извлекли не только ребёнка

Еще на этапе ведения беременности у пациентки была диагностирована киста левого яичника. Как показывали обследования, киста было некрупной — до 10 см. Но оказалось, что всё не так благостно, как показала медицинская техника. Во время зашивания матки врачи заметили просто громадное инородное тело на левом яичнике пациентки. Киста выросла в размерах до 50 см и оказалась многокамерной. Медики вскрыли новообразование и извлекли из женщины около 3 литров жидкости.