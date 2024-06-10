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На родах из уфимки извлекли не только ребёнка

На родах из уфимки извлекли не только ребёнка

10 июня 2024, 10:40
Фото: vk.com/rd3ufa
Врачи при кесаревом сечении нашли то, что не увидела никакая аппаратура во время ведения беременности.

Интересный клинический случай рассказали медики городского клинического перинатального центра Уфы. К ним на роды через кесарево сечение попала 32-летняя женщина. Ранее она таким же способом произвела на свет двух здоровых малышей. Проблем при родах не ждали и в этот раз, когда женщина обретала статус многодетной матери.

Еще на этапе ведения беременности у пациентки была диагностирована киста левого яичника. Как показывали обследования, киста было некрупной — до 10 см. Но оказалось, что всё не так благостно, как показала медицинская техника. Во время зашивания матки врачи заметили просто громадное инородное тело на левом яичнике пациентки. Киста выросла в размерах до 50 см и оказалась многокамерной. Медики вскрыли новообразование и извлекли из женщины около 3 литров жидкости.

К слову, роды прошли благополучно. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Женщине составили персональный план лечения.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лечение#Беременность#Роды
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