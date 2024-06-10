На родах из уфимки извлекли не только ребёнка

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Интересный клинический случай рассказали медики городского клинического перинатального центра Уфы. К ним на роды через кесарево сечение попала 32-летняя женщина. Ранее она таким же способом произвела на свет двух здоровых малышей. Проблем при родах не ждали и в этот раз, когда женщина обретала статус многодетной матери.
Еще на этапе ведения беременности у пациентки была диагностирована киста левого яичника. Как показывали обследования, киста было некрупной — до 10 см. Но оказалось, что всё не так благостно, как показала медицинская техника. Во время зашивания матки врачи заметили просто громадное инородное тело на левом яичнике пациентки. Киста выросла в размерах до 50 см и оказалась многокамерной. Медики вскрыли новообразование и извлекли из женщины около 3 литров жидкости.
К слову, роды прошли благополучно. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. Женщине составили персональный план лечения.