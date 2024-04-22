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В Уфе родился третий 12-палый малыш

В Уфе родился третий 12-палый малыш

22 апреля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Республиканский клинический перинатальный центр Башкирии поделился необычным случаем, с которым столкнулись врачи.

В прошлом году пациенткой стала женщина с весом в 145 кг при весе 151 см. У нее была странная наследственность — на 39 неделе беременности на свет появился ребенок весом 4 кг.

Малыш стал третьим мальчиком в семье. Как и его старшие братья, он родился при помощи кесарева сечения. При этом у всех наследников семьи одинаковая особенность организма — на каждой ноге лишний палец. От такой же проблемы страдала их бабушка.

Фото: РКПЦ

С учетом лишнего веса, на УЗИ было очень сложно что-либо рассмотреть. Как только мальчик родился, мать потребовала проверить ноги. Двух старших детей женщина возила в Санкт-Петербург на операцию в годовалом возрасте. Теперь они как все, но младшему ребенку только предстоит перевоплощение.

«Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания», — заключили в центре.

В начале месяца стало известно, что врачи ожогового центра боролись за жизнь беременной женщины. Она пострадала при взрыве бытового газа в Абзелиловском районе.

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#Марина Шорина#Общество#Башкортостан#Перинатальный центр РКБ#Беременность
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