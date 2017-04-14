На фестивале Alfa Future People 2017 появится зона технологий

Музыкальный фестиваль на берегу Волги соберет любителей современной музыки и технологий.

С 7 по 9 июля на берегу реки Волги возле Нижнего Новгорода пройдет Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People . Как сообщили организаторы фестиваля, в нем будет создана зона технологий.

- Зона технологий фестиваля в очередной раз порадует гостей невероятными hi-tech новинками и проектами сразу в нескольких тематических направлениях, - рассказали организаторы. - Тема эволюции и развития человечества на этот раз связана на фестивале с 60-летием со дня запуска первого искусственного спутника Земли. Впервые на Alfa Future People будет представлен широкой публике тренажер-симулятор корабля «Союз», испробовать который смогут все посетители секции космоса.

Также в зоне технологий будут находиться и другие hi-tech новинки: виртуальная реальность, прототип биопринтера, экзоскелет, робот-чемодан и многое другое.

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