На фестивале Alfa Future People пройдет «Гонка героев»

Это произойдет впервые.

Теперь самых смелых гостей Alfa Future People ждет полоса испытаний, где каждый может проверить себя на прочность. Под руководством профессиональных инструкторов все желающие смогут принять участие как в соревнованиях, так и в тренировочных сессиях. Традиционно «Гонка героев» проходит в формате всей страны и с каждым годом становится всё популярнее. Гостей фестиваля ждут две полосы препятствий с одинаковым набором испытаний, которые включают в себя рампу, рукоход «Л», куб с веревками, трамплин и рукоход с трубами.