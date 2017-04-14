Раскрыты секреты сцены Alfa Future People 2017

Организаторы Alfa Future People показали процесс производства грандиозной главной сцены фестиваля.

Производство уникальной сценической конструкции фестиваля близится к завершению: в 2017 году сцена раскроет тему эволюции.

Уже четвертый год подряд за декорации главной сцены Alfa Future People отвечает одна из самых высокотехнологичных компаний России – D-Construction, на счету которой реализация сложнейших проектов самого высокого уровня, включая сцены на массовых мероприятиях на Красной площади и на Поклонной горе.

Работа над сценой началась почти сразу после окончания Alfa Future People 2016, создание и согласование длилось около 5 месяцев, организаторам фестиваля было предложено более 15 эскизов. Разработка чертежей началась еще в феврале. Одной из сложнейших задач является интеграция световых приборов, пиротехники и видеоэкранов. Именно эти элементы позволяют сцене стать «живой». В этом году организаторы решили наглядно показать, как робот все больше и больше становится похож на человека, а в нашем случае, на прекрасную девушку, даже если она появляется из летающей тарелки.

- Каждый год мы сами ставим себе все более высокую планку: увеличиваем размеры сцены, добавляем необычные элементы. Alfa Future People переходит из состояния просто музыкального фестиваля в масштабное событие, затрагивающее различные аспекты современной жизни. Нам интересно постоянно удивлять гостей фестиваля, - сказал генеральный директор фестиваля Виктор Шкипин.

Не менее важный вопрос – безопасность. Все материалы негорючие или обработаны противопожарной пропиткой, также они устойчивы к сильным ветрам и другим погодным проявлениям.

Главная сцена фестиваля составит около 100 метров в ширину и 35 метров в высоту. Она состоит из металла, фанеры, пенопласта, светодиодов и пиротехнических элементов. Все детали стыкуются и тестируются на производстве, а затем перевозятся на площадку, где уже осуществляется финальный монтаж. Доставляют все элементы сцены 20 четырнадцати метровых фур. Монтаж длится 2 недели, после чего на ней выступят такие лидеры "стадионной" электронной музыки, как Hardwell, OliverHeldens, DonDiablo, CosmicGate, Dyro, Infected Mushroom, Pendulum, NERVO, Blasterjaxx, AlexanderPopov, Fonarev, Swanky Tunes и многие другие.

Свои сцены представят и партнеры фестиваля: Miller построит на Alfa Future People интерактивный техно-танцпол Miller Future Music. Вдохновившись самыми крутыми фестивалями в мире, в этом году Miller дарит гостям AFP новый опыт – ощущения настоящего рейва. В своей зоне Miller соединит массивные урбанистические конструкции, динамический свет, мощную саунд-систему и технологические новшества. Масштабная сцена общей площадью 1600 м2 – Miller подходит к фестивалю с небывалым размахом. А Bacardi представит сцену Casa Musica, которая развивает тему не только живой, но и самой свежей и современной музыки. Лайнап сцены формировался на основе нового для России направления электронной музыки – The Sound of Rum.

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