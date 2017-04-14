Чемпионат по футболу за кубок Alfa Future People пройдет в Нижнем Новгороде

Уже в следующем году в России пройдет спортивный турнир мирового масштаба - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России.

Фестиваль электронной музыки и технологий, Alfa Future People приглашает всех любителей спорта принять участие в турнире по футболу при поддержке Альфа-Банка - официального банка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Футбольный турнир состоится 8 июля 2017 года. В этот день на площадках сойдутся команды гостей фестиваля. В течение месяца любители электронной музыки и спорта могут оставить свои заявки на участие в официальных группах фестиваля. По итогам отборочного этапа в турнире примут участие несколько команд, которые и поборются за главный приз. Комментировать финальный матч будет самый знаменитый голос российского футбола – Виктор Гусев. На матче будут присутствовать Послы Нижнего Новгорода – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018: экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин, ведущий телеканала Матч ТВ Павел Занозин. Участников турнира поддержит Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России – волк Забивака, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, Посол Нижнего Новгорода – Дарья Шкурихина.

Завершится состязание церемонией награждения. Все участники и зрители смогут почувствовать неповторимую атмосферу Чемпионата мира по футболу FIFA – одного из крупнейших событий мирового спорта.Футбольный турнир при поддержке Альфа-Банка станет одним из самых ярких спортивных событий фестиваля.

- Футбольный матч в рамках музыкального фестиваля это определенно что-то новое и необычное. Уверен, это будет не только спортивно, но и весело. Увидимся на AFP, - прокомментировал Дмитрий Булыкин.

Этим летом организаторы Alfa Future People представят расширенную зону спорта, где каждый желающий сможет увидеть соревнования профессионалов или попробовать свои силы в любительских турнирах. В частности, на фестивале пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, американскому футболу, стритболу, показательные выступления и мастер-классы на воздушных полотнах, pole-dance, флорболу и другие активности.

В 2017 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 8 000 кв. м. За три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов, а участие примут более 2000 гостей фестиваля. С 2017 года Alfa Future People берет курс на существенное расширение представленных музыкальных направлений и количества сцен. На главной сцене будут представлены такие лидеры «стадионной» электронной музыки, как Hardwell, Blasterjaxx, CosmicGate, DonDiablo, Dyro, InfectedMushroom, NERVO, OliverHeldens, Pendulum, SwankyTunes, W&W, AlexanderPopov, Fonarev и многие другие. Кроме основной сцены с футуристическим дизайном гостей фестиваля ждут еще 4 сцены.

Тему наслаждения активным отдыхом поддерживают и партнеры фестиваля. «Боржоми» выступит уникальным водным спонсором. На территории AFP-2017 будет курсировать водный патруль, и гости смогут в любой момент выпить минеральной воды, восстановить силы и принять участие в конкурсах с гарантированными призами. Mentos предлагает совершить головокружительное путешествие на «зорбах». Благодаря высокоскоростному интернету «Билайн» гости фестиваля смогут посоревноваться в быстроте выкладывания селфи с Забивакой и другими звездами, а также делиться впечатлениями в режиме нон-стоп.

Кстати, еще один рекорд – самая масштабная сеть Wi-Fi под открытым небом – в этом году она составляет 400 000 м.кв.

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