В новом сезоне ФК «Уфа» сыграет в форме красного, белого и черного цвета
В новом сезоне ФК «Уфа» сыграет в форме красного, белого и черного цвета
Презентация игровой формы нового сезона прошла в ТРЦ «Планета» на минус первом уровне.
Если заранее не знать, где именно будет презентация, найти нужное место можно было по звукам музыки. Публику разогревали музыканты и танцоры.
Особенно зрелищным было шоу барабанщиков.
Новую форму болельщикам представили Кэтэлин Карп, Данил Круговой, Азамат Засеев и Алексей Чернов.
Карп вышел в основной форме красного цвета, Круговой – в гостевой форме белого цвета, Засеев – в резервной форме черного цвета, Чернов – во вратарской форме зеленого цвета.
В прошлом сезоне футболисты «Уфы» имели форму красного, белого и зеленого цвета, теперь зеленый цвет остался только у вратарей.
Черная форма на первый взгляд была явно предпочтительнее, Данил Круговой на сцене даже прямо сказал:
- Мне больше нравится черный цвет.
И, пожалуй, одно из главных новшеств - на форме появился логотип нового бренда республики Terra Bashkiria.
Болельщики получили возможность пообщаться с игроками, взять у них автографы и сфотографироваться на память.
Партнер презентации, один из барбершопов, показал болельщикам, как перед историческим матчем 26 июля, его сотрудники будут украшать виски фанатов надписями «ФК Уфа».
Ближайшие девять дней в Уфе будут насыщены футболом. Так, завтра, 22 июля в 11.30 на стадионе «Нефтяник» пройдет открытая тренировка для болельщиков. 24 июля можно будет посмотреть на матч 2-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу зоны «Урал - Приволжье» ФК «Уфа-2» с ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) – на том же стадионе в 18.00.
26 июля войдет в историю уфимского футбола, «Уфа» дома принимает в первом матче 2-й квалификационной стадии Лиги Европы УЕФА со словенским клубом «Домжале». Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в 19.00. А 30 июля стартует чемпионат России, «Уфа» с чемпионом страны «Локомотивом». Игра начнется в 20.00 на стадионе «Нефтяник».