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В новом сезоне ФК «Уфа» сыграет в форме красного, белого и черного цвета
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В новом сезоне ФК «Уфа» сыграет в форме красного, белого и черного цвета

Сегодня, 21:18СпортРазиф АбдуллинФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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