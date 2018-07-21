В новом сезоне ФК «Уфа» сыграет в форме красного, белого и черного цвета

Презентация игровой формы нового сезона прошла в ТРЦ «Планета» на минус первом уровне.

Фото: Артур Салимов

Если заранее не знать, где именно будет презентация, найти нужное место можно было по звукам музыки. Публику разогревали музыканты и танцоры.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Особенно зрелищным было шоу барабанщиков.

Шоу барабанщиков - фрагмент. Видео Видео: Разиф Абдуллин, Артур Салимов, Mkset.ru

Новую форму болельщикам представили Кэтэлин Карп, Данил Круговой, Азамат Засеев и Алексей Чернов.

Фото: Артур Салимов

Карп вышел в основной форме красного цвета, Круговой – в гостевой форме белого цвета, Засеев – в резервной форме черного цвета, Чернов – во вратарской форме зеленого цвета.

Кэтелин Карп Фото: Артур Салимов

Азамат Засеев Фото: Артур Салимов

Данил Круговой Фото: Разиф Абдуллин

В прошлом сезоне футболисты «Уфы» имели форму красного, белого и зеленого цвета, теперь зеленый цвет остался только у вратарей.

Алексей Чернов Фото: Артур Салимов

Черная форма на первый взгляд была явно предпочтительнее, Данил Круговой на сцене даже прямо сказал:

- Мне больше нравится черный цвет.

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

Фото: Артур Салимов

И, пожалуй, одно из главных новшеств - на форме появился логотип нового бренда республики Terra Bashkiria.

Фото: Артур Салимов

Болельщики получили возможность пообщаться с игроками, взять у них автографы и сфотографироваться на память.

Фото: Артур Салимов

Партнер презентации, один из барбершопов, показал болельщикам, как перед историческим матчем 26 июля, его сотрудники будут украшать виски фанатов надписями «ФК Уфа».

Фото: Разиф Абдуллин

Ближайшие девять дней в Уфе будут насыщены футболом. Так, завтра, 22 июля в 11.30 на стадионе «Нефтяник» пройдет открытая тренировка для болельщиков. 24 июля можно будет посмотреть на матч 2-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу зоны «Урал - Приволжье» ФК «Уфа-2» с ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) – на том же стадионе в 18.00.