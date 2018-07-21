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Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на открытую тренировку
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Trening

Футбольный клуб «Уфа» пригласил болельщиков на открытую тренировку

Сегодня, 18:44СпортРазиф Абдуллин
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