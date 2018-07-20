Футбольный клуб «Уфа» объявил о старте продаж билетов на первый матч в Лиге Европы

- Соперник достаточно серьезный, кусачий и будет очень непросто. В то же время хотелось бы сказать, что мы подходим к матчу в очень хорошей форме и надеемся, что не только сможем успешно стартовать в Лиге Европы, но и будем приносить очки в копилку еврокоэффициентов для России. Мы уверены в себе, будем работать и стараться обыграть эту команду.