Футбольный клуб «Уфа» объявил о старте продаж билетов на первый матч в Лиге Европы
Домашняя игра пройдет 26 июля в Уфе.
Футбольный клуб «Уфа» открыл продажу билетов на домашнюю игру второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА со словенским клубом «Домжале» 26 июля и на матч первого тура чемпионата России с чемпионом страны «Локомотивом» 30 июля.
- Номинальная стоимость одного билета от 200 до 600 рублей, - сообщили в клубе.
И предупредили, что онлайн нужно приобретать билеты только на официальных площадках - сайте ФК «Уфа», Чемпионат.ком и Рамблер.Касса, не доверяя сторонним ресурсам.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью ТАСС так отозвался о предстоящем сопернике в Лиге Европы:
- Соперник достаточно серьезный, кусачий и будет очень непросто. В то же время хотелось бы сказать, что мы подходим к матчу в очень хорошей форме и надеемся, что не только сможем успешно стартовать в Лиге Европы, но и будем приносить очки в копилку еврокоэффициентов для России. Мы уверены в себе, будем работать и стараться обыграть эту команду.
- Из российских клубов мы первыми стартуем на международной арене после завершившегося чемпионата мира, - отметил Шамиль Газизов. - Постараемся поддержать боевой посыл сборной России, надеюсь, что болельщики нас активно в этом поддержат.