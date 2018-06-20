Тренерский штаб "Уфы" пополнил Дмитрий Кириченко

- В тренерский штаб ФК «Уфа» вошел Дмитрий Сергеевич Кириченко! Добро пожаловать в нашу команду! - пост с такой записью появился сегодня в официальной группе уфимского футбольного клуба Вконтакте.

Дмитрий Кириченко имеет большой футбольный опыт как игрок. В премьер-лиге он играл нападающим в составе ЦСКА с 2002 года, затем выступал в таких командах, как "Москва", "Сатурн", "Ростов" и "Мордовия". В составе сборной России на чемпионате Европы 2004 года забил самый быстрый гол в ворота Греции - на 67 секунде матча.

В ноябре 2013 Кириченко поступил на учёбу в Высшую школу тренеров и 3 марта 2014 года объявил о завершении карьеры футболиста.

29 сентября 2014 года он вошел в тренерский штаб ФК "Ростов", где летом 2016 года стал исполняющим обязанности главного тренера. Под его руководством клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации «Аякс» (Курбан Бердыев при этом являлся тренером-консультантом).

С 6 декабря 2017 года по 18 декабря 2017 года Кириченко вновь стал и. о. главного тренера "Ростова", и клуб под его руководством года обыграл с минимальным счетом в домашнем матчем ФК «Уфа».