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ФК «Уфа» подписал контракт с игроком «Зенита-2» Данилом Круговым
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ФК «Уфа» подписал контракт с игроком «Зенита-2» Данилом Круговым

Сегодня, 12:24СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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