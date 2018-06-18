ФК «Уфа» подписал контракт с игроком «Зенита-2» Данилом Круговым

Сегодня на открытой тренировке футбольного клуба «Уфа» журналистам представили нового игрока Данилу Кругового.

Данилу 20 лет, он пришел в «Уфу» из системы «Зенита», играл там в молодежке и в «Зените-2». Левоногий защитник объяснил, почему он выбрал «Уфу».

Фото: Вконтакте

- Было предложение из «Зенита», но я отказался, выбрал «Уфу», потому что хочу развиваться как футболист, двигаться дальше, - сказал Данил Круговой. - Я очень рад, что приехал сюда, для меня это новый этап, и первый мой клуб такой, высокий очень. Я надеюсь, что у меня всё получится, я буду работать и показывать свой футбол.

В системе ФК «Зенит» Данил находился 14 лет, прошел через все ступени клубной структуры, написал он на своей официальной странице Вконтакте.

Данил Круговой с Андреем Аршавиным Фото: Вконтакте

- Будучи маленьким мальчиком, подающим мячи в чемпионате России, Лиге Чемпионов, я мечтал оказаться в составе своего любимого клуба и трудился изо дня в день ради этой мечты, - написал он. - Самые невероятные эмоции будучи мальчишкой я испытал, выводя на поле в еврокубковой встрече своего любимого футболиста Зенита Андрея Аршавина, я испытывал гордость за то, что нахожусь здесь, и мечтал, мечтал когда-нибудь также выйти в футболке любимого клуба, будучи игроком основного состава, но к сожалению, не все наши мечты осуществляются.

Данилу Кругового уфимский клуб держал в поле зрения давно, рассказал журналистам гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

- Целеустремленный парень, надеемся, что он будет прогрессировать и повторит путь многих наших ребят, которые хорошо себя проявляют и играют в молодежных сборных, и дай бог, будет стучаться в большую сборную, - сказал Шамиль Газизов.