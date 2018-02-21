Уфимская хоккеистка Ольга Сосина: Могли выступить лучше

Женская сборная России по хоккею уступила Финляндии в матче за третье место на Олимпиаде в Корее.

Российская команда уступила со счетом 2:3. Соперницы сумели повести в счете 2:0, после чего капитан российской сборной уфимская хоккеистка Ольга Сосина отквитала одну шайбу. Но финки снова увеличили разрыв в счете. В третьем периоде Людмила Белякова в большинстве отыграла еще одну шайбу, но большего наши хоккеистки добиться не смогли.

Четвертое место женской сборной России по хоккею на Олимпиаде – это лучший результат в истории, но от игры все-таки осталось двоякое впечатление. Россиянки не смогли реализовать большинство, играя впятером против троих соперниц.

- Ощущения двоякие от этой Олимпиады: все-таки хотелось завоевать бронзу, - прокомментировал игру корреспонденту РИА Новости главный тренер Алексей Чистяков. - В последней игре девчонки показали, что могут играть, сражаться, но немного не хватило. Игры показали, что мы сильно отстали от Канады и Америки. Как скоро (догоним) - это зависит от того, как будем работать, насколько талантливы игроки и как они будут отдаваться своей работе

Ольга Сосина принесла извинения за то, что национальная команда не оправдала ожидания на Олимпиаде в Пхенчхане, передает РИА Новости.

- Да, это лучший результат в истории, и мы играли очень достойно в матче за бронзу, но это не то, на что мы рассчитывали… Подвели свои ошибки, и моменты упустили. Простите, что мы не оправдали ожидания. Могли выступить лучше, - сказала Ольга Сосина после матча.