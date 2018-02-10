Уфимец Семен Елистратов завоевал первую медаль России в Корее
Сегодня, 18:04СпортРустэм БашкирцевФото: championat.com
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Спортсмен завоевал бронзовую медаль.
Сюжеты: Наши в ПхенчханеИсточник: championat.com
Уфимец Семен Елистратов завоевал первую медаль России в Пхенчане. Он занял третье место в шорт-треке на дистанции 1500 километра, сообщает championat.com
На первом месте Лим Хе Джун из Южной Кореи, на втором - Шинки Кнегт (Нидерланды).
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