Уфимский двоеборец Эрнест Яхин занял 38-е место на Олимпиаде в Корее

Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане разыграли комплект медалей в лыжном двоеборье.

Олимпийских атлетов из России в лыжном двоеборье представлял единственный спортсмен, уфимец Эрнест Яхин. Он стал 21-ым в прыжках с малого трамплина и занял итоговое 38-е место по итогам гонки на 10 км.

Тройка призеров Олимпиады выглядит так: первое место - немец Эрик Френцель, второе - японец Акито Ватабе, третье - австриец Лукас Клапфер. Сразу после соревнований Эрнест Яхин заявил РИА Новости, что не смог показать свой результат.

- Да, показал не свой результат, - сказал он. - На трамплине был 21-м, это не то, на что я рассчитывал. В десятку надо было попадать, чтобы оставаться впереди. То есть прыгать надо дальше метров на десять, чтобы гонку начать поспокойнее. По своей специальности я больше прыгун, поэтому на гонке просто стараюсь сохранять свои позиции, но никак не перебегать ближе. Кто-то прыгает хорошо, кто-то бегает хорошо. А кто хорошо делает и то, и другое, тот и выигрывает.

Спортсмен объяснил, что условия подготовки двоеборцев в России отличаются в худшую сторону от европейских, а проблема инфраструктуры приводит к разнице результатов.

Эрнест Яхин смог сравнить условия, какое-то время он тренировался в Германии с личным тренером нынешнего олимпийского чемпиона Эрика Френцеля.

- 2016 год я работал с личным тренером Эрика, система совсем другая, - рассказал Эрнест Яхин. - Плюс там все рядом находится: и большой трамплин, и средний - разнообразие. У меня рядом с домом один трамплин, но ехать шесть часов на машине, в Чайковском. А у них два-три часа - и на трамплине, разнообразие максимальное.

- Ты можешь надеть роллеры на улице и поехать тренироваться по велосипедной дорожке, в любых местах можешь тренироваться, в парках. А у нас попробуй так. Условия разные. Там и горы, все есть, чтобы развиваться. А мы живем в наших городах, это не то, - добавил двоеборец.