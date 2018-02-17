Роман Бабиков: «Мой брат Антон - атлет из России, а Россия на карте одна»

Брат-близнец Антона Бабикова рассказал неизвестные факты о талантливом уфимском биатлонисте.

Биатлонист из Уфы Антон Бабиков стал единственным россиянином, выступившем в гонке преследования на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Со всей России на главные зимние игры четырехлетия приехали всего четверо биатлонистов из России. Антон Бабиков вошел в двадцатку в индивидуальной гонке на 20 километров, заняв 16-е место с одним промахом. За плечами – золото мира и Европы, а впереди - надежды на следующие Олимпиады.

Брат-близнец Антона - Роман Бабиков, художник по образованию, дизайнер спортивной одежды по призванию, как никто другой чувствует настрой брата. И помнит их первые шаги на лыжах вместе.

- Роман, помните, где начинали кататься с братом?

- Конечно. В Сипайлово, на набережной реки Уфимки катались с самого детства. Здесь вообще особенное место – много деревьев, река. Такой оживленной дороги раньше не было. Всей семьей ходили на деревянных лыжах, сами их мазали, катались на санках, лепили снеговиков. Мы вообще очень дружные. Жили вшестером в маленькой квартире, плюс собака. В коридоре шесть пар лыж стояли. Но в тесноте, да не в обиде – как раз про нас.

- Из всех братьев в большом спорте оказался только Антон. Как так получилось?

- Нас четверо братьев, двое старших, и мы с Антоном – двойняшки. Он даже младше меня на пять минут, то есть он сам юный в семье. Он будто всю жизнь доказывал, что младший – не значит последний. Конечно, мы дружили, но и дрались, как все мальчишки, и конкуренция была. Но Антон не хотел никому проигрывать, ни мне, ни папе, всегда хотел выиграть, дальше прыгнуть, дольше пробежать, проявлял характер. В седьмом классе брат пришел заниматься на биатлонный комплекс. Антон не ленился, в отличие от многих сверстников, выполнял все задания четко, отличался координацией, подготовкой, выносливостью. В 10-11 классах он уже точно знал, что станет профессиональным спортсменом. А я учился в художественной школе, хотя мы продолжали бегать с ним на лыжах по выходным, но у меня не было времени заниматься по 3-4 раза в неделю. Все же мне удалось совместить спорт и творческое образование, став дизайнером спортивной одежды. Старший брат пошел в науку, средний – историк по образованию.

- Эту Олимпиаду, наверное, смотрите, собравшись вместе всей семьей?

- Мы очень сильно сплотились на фоне его стартов, у всех уже свои семьи, у старших, у меня, живем в разных городах, но когда Антон приезжает в Уфу, - а это всегда ненадолго, два-три дня, - мы собираемся все вместе у родителей. Поддерживаем, болеем, смотрим все вместе. Бабушке и маме тяжело смотреть, они даже выходят на кухню в ответственный момент стрельбы Антона. А когда мы рядом, то им легче. Когда он выступает, родителям сразу много звонков, друзья пишут, это такие эмоции, что мы прыгаем, радуемся, вспоминается весь этот труд огромный, который проделал Антон. И очень надеюсь, что наша энергия, пожелания победы ему передаются. Залог победы куется на тренировках.

- Как Антон переживает поражения?

- Антон довольно стабильно выступает, мало обидных провалов. Даже когда занимает не самые лучшие позиции, мы понимаем, что – это профессиональный спорт больших достижений, огромная конкуренция. Я помню его юниорские старты, он очень расстраивался после гонок, ему тяжело было сдерживать обиду, досаду. Сейчас он очень изменился, может переключиться, расслабиться, проанализировать гонку и свои ошибки вместе с тренером.

- Как Антон воспринял ситуацию с тем, что МОК не допустил до участия в играх ряд российских спортсменов, и что говорит об атмосфере на Играх сегодня?

- Ситуация неприятная, сложная. Это главный старт четырехлетия, все к нему готовятся, спорт вне политики, и спортсмены постоянно держат этот слоган в уме. Антон говорил, что не хочет выступать под нейтральным флагом. Мы ему говорили – это не нейтральный флаг, ты - олимпийский атлет из России, а Россия - она на карте мира одна и другой такой нет. Это просто политическая ситуация, от которой надо абстрагироваться. И иностранные спортсмены на олимпиаде поддерживают наших спортсменов, особенно принимающая сторона – Южная Корея. Они встречали наших с российским флагом. Для нашей семьи это все равно большой праздник, и мы получаем большое удовольствие от мысли, что он попал на Игры, вошел в двадцатку сильнейших биатлонистов. Хотя, конечно, он может больше.

- У спортсменов есть свои талисманы, суеверия. Антон к этому склонен?

- Думаю, что нет, и это хорошо. Например, в прошлом году он упал, повредил ложе винтовки и мы все думали, что теперь у него расклеится стрельба. Технически да, была проблема, нужно было привыкнуть к новому ложу, но если бы он верил в разные плохие приметы, было бы сложнее. Он старается к таким вещам не привязываться, то есть лыжи сегодня одни, завтра другие.

- Между братьями-двойняшками часто есть связь. Чувствуете ли вы друг друга на расстоянии?

- Мне хочется верить что связь есть, бывает желание позвонить Антону, пообщаться по чату, и что удивительно при его жестком графике, что он сразу отвечает, будто ждал. Хочется передать ему силу, энергию.

- Как встречаете Антона, когда приезжает?