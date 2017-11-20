Виктор Гусев о Сергее Семаке: Мне важно, что он потрясающий человек

Спортивный комментатор "Первого канала" Виктор Гусев высказался о работе Сергея Семака в Уфе.

В ходе мастер-класса в Уфе Виктору Гусеву задали вопрос:

- Сергей Семак в Уфе почти год, как вы оцениваете его работу?

- О его работе говорит место в турнирной таблице и то, как играет его клуб, - ответил Виктор Гусев. - Вообще мы с Сергеем знакомы очень давно. Дело в том, что он был в составе сборной Олега Романцева 1992 года, я был пресс-атташе. Мы жили на базе в Японии, и я уже тогда Сергеем восхищался. Потом это восхищение имело продолжение, когда он стал капитаном российской команды на чемпионате Европы 2008 года. Помните, тогда он дал легендарный пас Зырянову, когда он побежал за таким мячом к угловому флажку, за которым никто из футболистов не побежал. А он побежал, сделал пас, после которого был гол, и с него все и началось – наше достойное выступление на чемпионате.

Мне очень важно, что он потрясающий человек. Можете сколько угодно мне говорить, что для тренера это неважно, что человек может быть злодеем и при этом хорошим тренером. Для меня, как говорил Пушкин, гений и злодейство несовместны. Не может быть хорошим профессионалом человек, который обделен человеческими качествами. А Сергей Семак в этом пример.

Начнем с того, что он школу закончил с золотой медалью. А еще его семья и восемь детей, и отношение к благотворительности. Я не религиозный человек, но помимо всего таких людей и Бог должен награждать.