Орлов, Гусев, Стогниенко и Ефимов в Уфе: Что нужно знать спорткомментатору

В Уфе проходит Всероссийский семинар-конкурс спортивных журналистов и комментаторов.

Вчера, 16 ноября, в Уфу приехали четыре известных спортивных комментатора: Геннадий Орлов, Виктор Гусев, Владимир Стогниенко и Алексей Ефимов. Такого в истории спортивной журналистики Башкирии еще не было.

Дело в том, что в мае по инициативе лауреата премии ТЭФИ Алексея Ефимова при поддержке ведущих спортивных комментаторов страны, а также содействии Олимпийского комитета России и его президента Александра Жукова была создана Российская ассоциация спортивных комментаторов. И этот визит – одно из тех дел новой ассоциации, которыми она будет заниматься.

Вчера четверка «мэтров» провела первый мастер-класс для участников Всероссийского семинара-конкурса спортивных журналистов и комментаторов. На встречу с ними пришли около 50 человек. Пока ждали высоких гостей, с некоторыми из слушателей успели познакомиться.

Среди парней выделялась девушка Алсу, она писала о мадридском «Реале» и скоро поедет на Кипр, где тоже будет рассказывать о жизни футбольных клубов.

- Мне не хватало знаний, поэтому я здесь, - пояснила Алсу свое участие в мастер-классе.

Пришли на мастер-класс в спортбар на Гостином дворе не только те, кто любит футбол. Были и комментаторы баскетбольных, хоккейных и даже шахматных матчей. В основном из Уфы, но были двое приезжих: из Туймазов и Нефтекамска.

Мастер-класс прошел в формате «вопросы-ответы», мастера спортивного комментирования отвечали вчетвером на вопросы собравшихся журналистов, комментаторов и начинающих осваивать этот жанр.

Советы от «мэтров»

Виктор Гусев, спортивный комментатор «Первого канала»:

- Комментарий во время матча - это живая речь. Вы можете и оговориться, ничего страшного. Но надо работать со словарем. Когда было советское телевидение, приоритет был у русского языка. И сейчас все равно – это первый критерий. На втором месте – знание предмета, того вида спорта, о котором говоришь. На третьем – доброжелательность.

Спортивный комментатор холдинга ВГТРК и телеканала Eurosport1 Владимир Стогниенко:

- Я готовлюсь к каждому матчу, исписываю страниц 30, из которых использую может, восемь. Сейчас при наличии интернета удивить слушателя практически невозможно. Но если есть источники с места – это наиболее ценно. Но не стоит всё выкладывать аудитории, переподготовленность – така же ошибка, как и неподготовленность.

Комментатор футбольных трансляций телеканала «Матч-ТВ» Геннадий Орлов:

- Спортивный комментатор – это стиль жизни. Вы всё должны знать о тех видах спорта, о которых рассказываете. Обязательно должна быть новизна. Когда не было интернета, перед матчем мы общались с игроками и тренерами. Надо стремиться к этому – чтобы вы были уважаемы и вам доверяли спортсмены, и узнавать что-то интересное: 6-7 новостей. Но не выкладывайте их все сразу. Сначала зацепитесь за игру, а потом знакомьте с новостями в течение игры. И если вы хотите что-то важное сказать, то говорите за 2-3 минуты до конца матча. В памяти остаются последние фразы.

Спортивный комментатор ТВ-6 (1994-2001) Алексей Ефимов, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов:

- В 1995 году я первый раз комментировал вместе с Геннадием Кузнецовым. Так он готовил начало своего комментария, и зачитывал потом наизусть. Меня это тогда потрясло.

Истории из жизни от «мэтров»

Виктор Гусев, спортивный комментатор «Первого канала»:

- Когда я был мальчиком, мне было все равно, кто комментирует, зато я хорошо знал всех пишущих журналистов. Но Николая Озерова знал хорошо. Я подавал ему мячи на теннисном корте. Потом, когда мы снимали про него фильм, мы приехали к нему в больницу группой человек 18. И я хочу сказать о его человечности. Николай Озеров при всех меня похвалил: «Виктор, я очень рад, ты мой настоящий преемник». А потом попросил всех выйти. И уже наедине провел «разбор полетов», указав мне на мои ошибки. Потом, когда все снова зашли, снова стал меня хвалить.

Спортивный комментатор ТВ-6 (1994-2001) Алексей Ефимов, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов:

- Когда я работал на ТВ-6, мне было очень тяжело работать, но зато открывались большие возможности. Приходилось быть человеком-оркестром. Сам продюссируешь программу, сам комментируешь. Мы накупили права на футбольные матчи. Пришло время трансляции, я спрашиваю Эдуарда Сагалаева: «А кто комментировать будет?». Он смотрит на меня. Так я и стал комментатором.

Комментатор футбольных трансляций телеканала «Матч-ТВ» Геннадий Орлов: