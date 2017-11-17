В Уфу приехали комментаторы Орлов, Гусев, Стогниенко и Ефимов

Они проводят Всероссийский семинар-конкурс спортивных журналистов и комментаторов.

Вчера, 16 ноября, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с членами Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК). В Уфу приехали спортивные комментаторы: президент ассоциации Геннадий Орлов, председатель президиума Алексей Ефимов, члены президиума Виктор Гусев и Владимир Стогниенко.

В Уфе они участвуют в организованном футбольным клубом «Уфа» и телеканалом «БСТ» Всероссийском семинаре-конкурсе спортивных журналистов и комментаторов. На встрече обсуждались вопросы развития спорта в республике, возможности реабилитации профессиональных спортсменов в санаториях Башкортостана, перспективы использования инфраструктуры региона для проведения крупных международных и российских соревнований, сообщили в пресс-службе главы региона.

– Очень правильно, что благотворительную, педагогическую, образовательную деятельность своей ассоциации вы начинаете с нашей республики. Потому что спорт – очень важная составляющая нашей жизни, – сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Глава республики рассказал, что в Башкирии созданы все условия для занятий физкультурой и спортом.

– Сейчас мы вышли на следующий уровень. Начинаем строить в муниципалитетах ледовые площадки с искусственным льдом. Таких комплексов у нас уже около десяти. Нашли сравнительно недорогие проекты по 150-170 млн рублей, – поделился Рустэм Хамитов. – Но мы не собираемся сбавлять обороты. Мы строим хорошие спортивные сооружения. В следующем году завершим строительство спортивного центра, где будет большой игровой зал, бассейны. Здесь же в Уфе откроется новый ледовый комплекс для занятий шорт-треком.

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал о цели визита в Уфу:

- В мае мы образовали Ассоциацию спортивных комментаторов. Такой никогда не было. В нашей работе будет и благотворительная составляющая. Есть же и взрослые, старые комментаторы. Надо их поддерживать. Но самое главное – повысить качество репортажей. Поэтому во время нашего визита в Уфу у нас будут мастер-классы, встреча со студентами. Будем агитировать журналистов, чтобы они шли в спортивную журналистику. Это обмен опытом. Мы приехали в Уфу потому, что здесь прекрасный клуб «Уфа», здесь проходил первый Кубок РФПЛ по киберфутболу. И вообще я вижу, что это команда XXI века, современная команда. Глава их поддерживает, развивает, и это очень здорово.