Футбольный клуб «Уфа» представит нового игрока 18 июня
Сегодня, 13:40СпортРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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Это новый защитник 1998 года рождения.
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ФК «Уфа» представит нового игрока на первой тренировке на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
- Это левоногий защитник, 1998 года рождения, - сказал Шамиль Газизов после церемонии открытия нового футбольного поля в парке лесоводов в Уфе. - Это молодой игрок, перспективный.
Нового игрока журналисты увидят на первой открытой тренировке клуба 18 июня, сказал он. Вместе с новым главным тренером, имя которого пока не раскрывается.
- Вы все его знаете, но по ряду причин я не могу его назвать, - ответил он на вопрос о том, кто же станет тренером ФК «Уфа». - Мы объявим его имя или 15 июня в Москве, или 18 июня на тренировке в Уфе
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