Шамиль Газизов ответил на вопрос о новом тренере ФК «Уфа»: Это разрыв мозга
Новый тренер точно не будет иностранцем.
Имя нового главного тренера футбольного клуба «Уфа» станет известно не раньше 8 июня, следует из ответа генерального директора клуба Шамиля Газизова «Реальному времени».
Вот какие ответы он дал на вопросы о кандидатуре нового тренера команды.
— А следующий ваш тренер тоже будет перспективный и не очень, скажем так, раскрученный?
— Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. У нас еще есть время для того, чтобы принять решение. Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Вся эта история закончится не раньше 8 июня.
— А шорт-лист уже есть?
— Есть. Иностранцы? Их нет. Могу сказать лишь, что кандидатов осталось очень мало. На сегодняшний день планка для нашего клуба задрана очень высоко, и ей надо соответствовать.