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В Уфе появился новый арт-объект в честь ФК «Уфа»
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В Уфе появился новый арт-объект в честь ФК «Уфа»

Сегодня, 13:30СпортТатьяна МайороваФото: пресс-служба ФК "Уфа"
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