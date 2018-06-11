В Уфе появился новый арт-объект в честь ФК «Уфа»

Накануне, 10 июня, в Уфе прошло открытие нового арт-объекта, посвященного футбольному клубу «Уфа». Как сообщила пресс-служба спортивного клуба, его установили в парке имени Якутова.

Арт-объект имеет еще и потребительскую ценность , поскольку по сути является скамьей. На открытии «скамьи» присутствовали генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и болельщики клуба.