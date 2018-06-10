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Новым главным тренером ФК «Уфа» может стать Вадим Евсеев
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Новым главным тренером ФК «Уфа» может стать Вадим Евсеев

Сегодня, 23:04СпортРазиф АбдуллинФото: ftbl.ru
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