Новым главным тренером ФК «Уфа» может стать Вадим Евсеев

- Уфа, похоже, определилась с новым главным тренером. Вадим Евсеев в ближайшее дни должен возглавить команду. Стороны очень близки к подписанию контракта, - написал в своем твиттере Нобель Арустамян.

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Уфа, похоже, определилась с новым главным тренером. Вадим Евсеев в ближайшее дни должен возглавить команду. Стороны очень близки к подписанию контракта. — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 10 июня 2018 г.

Ранее гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сообщил, что клуб определился с кандидатурой тренера вместо ушедшего в «Зенит» Сергея Семака, но имя его раскроют 15 или 18 июня.

Вадим Евсеев начал свою тренерскую карьеру в июне 2013 года, до конца 2014 он входил в тренерский штаб команды «Текстильщик» (Иваново), который возглавлял бывший партнер Евсеева по «Спартаку» и «Сатурну» Дмитрий Парфёнов.

В 2014 году Евсеев проходил обучение в Высшей школе тренеров по получению лицензии категории «А» УЕФА. 7 января 2015 года стал ассистентом Гаджи Гаджиева в «Амкаре». С февраля 2017 — главный тренер клуба ПФЛ «Текстильщик» Иваново. В сентябре 2017 вернулся в «Амкар», где со 2 марта 2018, после ухода Гаджи Гаджиев стал исполняющим обязанности главного тренера команды. 15 марта был утверждён в качестве главного тренера.