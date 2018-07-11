Как поболеть за ФК «Уфа» в Лиге Европы

Хотя до 2 августа еще почти два десятка дней, задуматься о поездке в качестве болельщика ФК «Уфа» на этот исторический матч нужно уже сегодня. И визы надо сделать, и дешевле будет приобрести билеты заранее.

Впервые в своей истории футбольный клуб «Уфа» имеет возможность сравнить свои силы с европейскими командами. 26 июля «Уфа» домашним матчем на стадионе «Нефтяник» стартует во 2-й квалификационной стадии Лиги Европы, а 2 августа наша команда проведет гостевой матч.

То есть у каждого жителя Башкирии есть уникальный шанс побывать на первом матче ФК «Уфа» с европейским клубом за пределами России.

Фан-клуб болельщиков ФК «Уфа» призвал поддержать футбольную команду и дома, и на выезде. И готов помочь в оформлении шенгенской визы.

Только надо поторопиться с решением. Ведь документы на оформление визы надо подать уже до этой пятницы, 13 июля. Да и билеты на самолет лучше приобрести заблаговременно, так будет дешевле.

- В список документов для оформления визы входят загранпаспорт, российский паспорт и справка с места работы (там должно быть указано, где, кем, с какого времени и с каким окладом вы работаете), - пояснил Медиакорсети специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрей Коленченко. – Мы вместе с фан-клубом подскажем и оптимальный бюджетный маршрут следования до места проведения матча в Европе.

Напомним, что соперником «Уфы» станет победитель пары «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) – «Домжале» (Словения). Эти команды сыграют между собой 12 и 19 июля.

Поскольку соперник «Уфы» определится только ночью 19 июля, маршрут лучше строить так, чтобы прибыть в точку, одинаково расположенную как к Словении, так и Боснии и Герцеговине. Это может быть, например, Венгрия или Сербия. Оттуда придется добираться автобусом. Но авиабилеты лучше приобретать как можно раньше.

По предварительным расчетам, транспортные расходы (авиабилеты от Уфы до Москвы и далее в Европу плюс автобус и обратно) могут составить от 17 тысяч рублей и выше на человека.