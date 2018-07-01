ФК «Уфа» вырвала победу у румынской команды «Университатей»

Футбольная команда «Уфа» проводит товарищеские матчи с зарубежными командами, которые являются подготовительными к играм Лиги Европы.

Один из таких матчей стал матч с румынской командой «Университатей», обладателем кубка и бронзовым призером местного чемпионата. Матч получился очень интересным: румыны забили в ворота уфимской команды два гола, но россияне вырвали победу тремя голами.

Во время игры дали поиграть всем игрокам «Уфы» -всех двух составов.