Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов о футболе: 17 самых ярких фраз

В Уфе впервые открылись курсы для спортивных менеджеров. 23 апреля на стадионе «Нефтяник» в зале пресс-центра ФК «Уфа» 41 слушатель в возрасте 25-35 лет встретились с генеральным директором уфимского клуба. Мы решили привести наиболее интересные высказывания Шамиля Газизова.

Для чего существует клуб

- Девочка 15-ти лет после матча с «Локомотивом» плакала, слезы были от счастья, - говорит представитель 20-ого сектора.

- Для этого клуб и существует. Вы получаете эмоции.

О футболе

- У нас хорошая республика, и я хочу, чтобы мы все двигали её вперед. И один из моментов, которые ее продвигают – это футбол. Это мировой вид спорта. Нет такого места на земле, где не играют в футбол. Матч-открытие чемпионата мира 2018 будут смотреть более одного миллиарда человек. И они будут смотреть Россию. И тогда все политические неурядицы отойдут на второй план, всем будет интересно то, что происходит на поле.

Это очень большие деньги и очень большие эмоции.

О спонсоре

- Вообще спонсор – это не панацея. Сейчас идут переговоры с башкирскими компаниями и с фирмами за пределами республики. Есть заинтересованность, но не готовы пока пойти на крупные вложения. Мы готовы предложить спонсору интересные решения, вплоть до переименования стадиона. Цена, которую мы просим, очень высока. Ты не можешь быть сильным клубом и одновременно – копеечным.

О новой форме

- В мае запускаем новую линейку. В сентябре команда переоденется.

О селекционной работе

- Селекционного отдела в клубе пока нет. Он создается. У нас пока другая модель: есть определенные заказы, по ним мониторится очень большой круг футболистов. На них выходим через спортивный отдел, через контакты с агентами, аналитику.

В определенный момент этот круг сужается до нескольких игроков. Критерии: позиция, игровые качества, цена и может ли он вписаться в команду. На этом этапе свое заключение делает тренерский штаб, и уже потом смотрит Богданыч (Сергей Семак – прим.).

И если он дает добро, тогда начинаем переговоры с представителем игрока. И смотрим очень серьезно. Мы дорожим тем, что у нас очень хороший коллектив, хорошая обстановка в клубе. А хорошая обстановка – это очень тяжелый труд.

Тренер Виллиам добавляет: - Очень важны личные качества игрока. Он должен вписаться в клуб, где все бьются друг за друга. Он должен не просто получать хорошие деньги, а расти.

О политике клуба по отношению к игрокам

- Наша политика такова: 1 – игрок должен прогрессировать, 2 – он должен устраивать нас, 3 – клуб должен устраивать игрока, чтобы он рос. И мы отпустим любого игрока и специалиста, даже Сережу (Тыртышного – прим.).

О манежах

- В Республике есть 13 ледовых катков и ни одного манежа. Есть только одно поле с подогревом -в школе размером 9 на 12 м. Нужно строить манежи. Тем более в наших погодных условиях. В теплом Краснодаре построили 12 манежей, а в крае там – их 22-24. У нас ноль.

В Уфе должно быть минимум 5 манежей. При этом манежи будут окупаться и приносить прибыль, надо это знать. Так, например, одно мини-футбольное поле окупается в течение 3 лет.

Клуб будет строить манеж небольшой, тренировочный – на нашей территории, чтобы дети могли заниматься круглый год большим футболом.

О самой большой «фишке» клуба

- Самое важное - это идеология. Без нее ничего работать не будет. Воспитать футболиста можно и в плохих условиях, но важно, чтобы школа знала и видела основную команду, что взрослые футболисты тренируются на тех же полях. И к ним можно подойти, поздороваться и поговорить. Самая большая «фишка» «Уфы» - это идеология.

О наказаниях

Наказаниями пользуемся нечасто. Есть условный прайс-лист – там все прописано. Условно говоря: чихнул не так – отдай, чихнул правильно – получи. Это профессиональный спорт.

О цели в футболе

- Мое глубокое желание – работать на внешний рынок. Создать такой продукт, который будет востребован и за пределами России. Это может быть звучит слишком гордо, но иначе не стоит этим заниматься. Плюс надо играть в Европе – это откроет новые возможности.

О еврокубках

- К еврокубкам стадион готов, он соответствует всем нормам. Мы будем ставить задачу на следующий год – играть в еврокубке.

О расширении премьер-лиги

- В России должно быть минимум 18 команд в премьер-лиге. Если в Европе чемпионаты играют 18-20 команд, то в среднем за сезон каждая команда проводит 50-60 игр, а топовые клубы – до 80 матчей. Мы играем максимум 32 игры в год. То есть создается ситуация, что мы не конкурируем с европейскими клубами, не работает в том же режиме.

Чем привлекает «Уфа»

- Больших денег мы заплатить не можем. Но игроки должны понимать, что «Уфа» - это не перевалочный пункт. А это шанс для него вырасти. А это звучит для игрока совсем по-другому.

Когда будет заполнен стадион

- Надо говорить всем, что в Башкирии проходит процесс, который может быть показательным. Стадион мы не будем собирать еще года два. Нет культуры боления. Нужно время. Пока все не поверят – ничего не произойдет.

О предстоящем матче 30 апреля

- 30 апреля в Уфе будет самая сложная игра - со СКА-Хабаровск. Мы должны взять три очка, команда должна доказать себе и своим болельщикам, что умеет играть. А СКА-Хабаровск уже все для себя решил, и они будут играть расслабленно.

О психологии победителя

- Большой клуб назад (на низ турнирной таблицы – прим.) смотреть не будет. Он даже думать об этом не будет. Я еще учусь этому.

О болельщиках

- Беда наша в том, что в Уфе есть болельщики других клубов. Это самая большая беда.

Я так не могу. Не смогу болеть за другой двор или школу, если я вырос в своем дворе или воспитывался в своей школе.