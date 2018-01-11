«Салават Юлаев» проиграл в Череповце «Северстали»

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Хозяева поля выиграли в овертайме – 3:2.
Сюжеты: Болеем за наших
Вчера, 10 января, уфимская команда сыграла в «Череповце» с «Северсталью».
Хозяева поля вначале в первом периоде открыли счет, а во втором периоде забросили вторую шайбу. «Юлаевцы» сумели отыграться в третьем периоде, дважды отличилсяАнтон Бурдасов. Но в овертайме Руслан Карлин принес череповецкой команде победу.
Следующую игру «Салават Юлаев» проведет в Уфе 17 января, домашняя серия игр откроется матчем против «Витязя». Билеты доступны онлайн и в кассах «Уфа-Арены».
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