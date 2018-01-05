«Салават Юлаев» проиграл московскому «Спартаку»

Игра на выезде завершилась в пользу хозяев поля – 3:2.

Вчера, 4 января, в Москве «Салават Юлаев» сыграл первый матч в этом году – со «Спартаком».

Первый период закончился без заброшенных шайб. Большинство голов было забито во второй двадцатиминутке.

Вначале Артем Подшендялов вывел вперед «Спартак». На 28-ой минуте игры Энвер Лисин восстановил равенство в счете, выйдя один на один с вратарем. Но москвичи почти через минуту снова вышли вперед, отличился Александр Хохлачев. А за 19 секунд до конца периода Филип Ларсен снова вернул равенство в счете.

В третьем периоде Райан Стоа забил победную шайбу, доведя счет до итогового 3:2 в пользу «Спартака».

После матча главный тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд так прокомментировал ход игры:

- Поздравляю «Спартак» с победой. Они сегодня очень хорошо играли. Наша проблема была в том, что мы не могли забросить. Игра была неплохой, но забросить было тяжело.