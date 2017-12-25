«Салават Юлаев» усилился тремя игроками «Адмирала»

Нападающие Владимир Ткачев и Дмитрий Саюстов, а также голкипер Иван Налимов продолжат карьеру в Уфе.

Состав уфимского «Салавата Юлаева» пополнился тремя игроками, ранее выступавшими во владивостокском «Адмирале». Речь идёт о двух нападающих Владимире Ткачёве и Дмитрие Саюстове, также в расположение уфимской команды прибудет голкипер Иван Налимов.

22-летний Владимир Ткачёв провёл в этом сезоне в составе «Адмирала» 36 матчей, в которых забросил 14 шайб. Его коллега Дмитрий Саюстов выходил на площадку 30 раз и забил 12 шайб.

Голкипер Иван Налимов может стать ценным приобретением, и составит конкуренцию нынешним вратарям юлаевцев Бену Скривенсу и Андрею Карееву. Новичок уфимцев может похвастать неплохим количеством отражённых бросков, 94,2% против 91,8 у Скривенса и Кареева.