Хоккеисты «Салават Юлаева» из Уфы признаны лучшими игроками конца 2017 года

Юлаевцы порадовали болельщиков тремя гостевыми победами.

Защитник уфимского ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин и голкипер Андрей Кареев признаны лучшими хоккеистами Чемпионата КХЛ – Чемпионата России на предновогодней неделе. Результаты опубликовала пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев» со ссылкой на сайт КХЛ.

Как отметили эксперты КХЛ. достижения уфимцев стали возможны благодаря трем гостевым победам, которые одержал «Салават Юлаев» против астанинского "Барыса", омского "Авангарда" и ханты-мансийской "Югры".

В ходе этих встреч Андрей Кареев отразил 96,52% бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,30. А в игре против «Барыса» уфимскому голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Защитник Григорий Панин в трех играх набрал 2 (1+1) очка, и применил семь силовых приёмов. А в мачте против «Югры» Григорий забил решающую шайбу.