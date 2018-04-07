«Уфа» проиграла в гостях тульскому «Арсеналу»

Сегодня в Туле прошел матч «Уфы» и «Арсенала». «Уфа» проиграла - 1:2.

Матч начался неудачно для уфимского клуба. «Уфа» пропускает быстрый гол, на второй минуте Игорь Горбатенко в упор расстреливает ворота Беленова.

Но уфимская команда довольно скоро возвращается в игру, на 15-й минуте после навеса Сысуева с фланга вратарь «Арсенала» неудачно выбивает мяч перед собой, Дмитрий Стоцкий со второй попытки вколачивает мяч – 1:1. Этот счет сохранился до перерыва.

На 72-й минуте Горбатенко забивает второй гол, который оказался для тульской команды победным. 2:1 – с таким счетом «Уфа» проигрывает матч и уступает «Арсеналу» шестое место в турнирной таблице.