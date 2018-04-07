Сегодня «Арсенал» и «Уфа» сразятся за шестое место в чемпионате РФПЛ

Сегодня, 7 апреля, ФК «Уфа» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча начнется в 21.00 уфимского времени, матч покажут на телеканалах «Наш футбол» и «БСТ». Медиакорсеть решила рассказать о прогнозах на матч экспертов.

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев ставит на победу хозяев поля.

- Интереснейший матч, поскольку обе команды претендуют на шестое место, - говорит Ловчев. - Приход Дзюбы сильно усилил атаку «Арсенала». Артем уже забил 4 мяча. Сейчас «пушкари» в нападении смотрятся гораздо лучше.

- «Уфа» тоже выступает очень неплохо в этом сезоне, - продолжил он. - Но туляки играют дома, и плюс фактор Дзюбы на их стороне. Поэтому здесь оттаю предпочтение «Арсеналу».

Другой эксперт «Рейтинга букмекеров», экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что возможна ничья:

- По многим факторам сумма положительных и отрицательных моментов у обеих команд ведет к тому, что здесь должна равенство сил. Может быть, «Уфа» чуть сильнее, но матч в Туле, поэтому вероятен ничейный результат.

- Ключевую роль здесь может сыграть Артем Дзюба, - добавил Бышовец. - Я бы поставил на гол Дзюбы в ворота «Уфы». Тут и обстановка подходящая, и команда играет на него.

Эксперты livesport также склоняются к тому, что матч завершится вничью. Хотя букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Арсенала» — 2,40, победа «Уфы» — 3,50, ничья — 3,10. Объясняется это тем, что «Арсенал» редко проигрывает дома, а «Уфа» всего дважды побеждала на выезде.

- Учитывая то, что на поле сойдутся соседи по турнирной таблице, мы рассчитываем увидеть напряженную борьбу с первой и до последней минуты, - сообщает издание. - Нам кажется, что эта игра вполне может завершиться вничью.

Почему важен матч

В этом сезоне может оказаться так, что команда, завоевавшая шестое место в премьер-лиге, может сыграть в Лиге Европы. Если «Спартак» станет обладателем Кубка России, шестая команда в чемпионате РФПЛ получит такое право.

«Арсенал» за шесть туров до окончания чемпионата с 32 очками находится на седьмом месте, «Уфа» - с 34 очками – на шестом. Поэтому сегодня фактически речь идет о борьбе за шанс попадания в еврокубки.

История противостояния