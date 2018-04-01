"Уфа" проиграла "Зениту" в домашней игре

Счет матча - 2:1 в пользу гостей.
Погода футболистов не порадовала, снег шел не переставая за несколько часов до матча и в течение игры. Перед стадионом столбы и дома кто-то проштамповал логотипами клуба Зенит.
- Это наказуемо? - спрашиваю у руководителя пресс-службы ФК "Уфа" Сергея Тыртышного. - Если поймают.
На входе в стадион надо быть осторожным. Можно и упасть - скользко. Об этом вежливо предупреждают стюарды. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово. Болельщики обоих клубов вывесили баннеры. И молчали весь первый тайм, говорят, заранее договорились в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня ".
Первые десять минут уфимская команда явно превосходит гостей по числу подходов и опасных моментов. Но при такой погоде любой навес во вратарскую площадку непредсказуем. На 17-й минуте Заболотный зарабатывает штрафной, который заканчивается для хозяев поля голом. Мяч застревает в штрафной, попадает к Ивановичу, тот с острого угла пробивает Беленова, 1:0.
Через три минуты похожий навес с игры приводит к автоголу. Защитник Неделчару в падении пытается отбить его подальше, но попадает точно в угол. 2:0 - "Зенит" впереди. Уфимцы пытаются отыграться, но это им не удается. Второй тайм хозяева поля использовали для атак. Иван Пауревич был переведен в группу нападения, и это принесло результат. Он и забил гол после навеса Облякова на 63 минуте. Уфимцы смогли забить и второй гол, но это было сделано из положения "вне игры". Последние минуты матча прошли в непрерывных атаках "Уфы", но счет матча так и не изменился - 2:1.