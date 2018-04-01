"Уфа" проиграла "Зениту" в домашней игре

Погода футболистов не порадовала, снег шел не переставая за несколько часов до матча и в течение игры. Перед стадионом столбы и дома кто-то проштамповал логотипами клуба Зенит.

- Это наказуемо? - спрашиваю у руководителя пресс-службы ФК "Уфа" Сергея Тыртышного. - Если поймают.

На входе в стадион надо быть осторожным. Можно и упасть - скользко. Об этом вежливо предупреждают стюарды. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово. Болельщики обоих клубов вывесили баннеры. И молчали весь первый тайм, говорят, заранее договорились в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня ".

Первые десять минут уфимская команда явно превосходит гостей по числу подходов и опасных моментов. Но при такой погоде любой навес во вратарскую площадку непредсказуем. На 17-й минуте Заболотный зарабатывает штрафной, который заканчивается для хозяев поля голом. Мяч застревает в штрафной, попадает к Ивановичу, тот с острого угла пробивает Беленова, 1:0.