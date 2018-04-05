Главный тренер ФК “Уфа” Сергей Семак продлил контракт еще на два года

Главный тренер башкирского футбольного клуба “Уфа” Сергей Семак, возглавляющий команду с 2016 года, продлил контракт еще на два сезона.

В прошедшем сезоне “Уфа” под руководством Сергея Семака заняла 7 место в чемпионате России. Это рекорд для клуба. В этом году “Уфа” занимает шестую строчку рейтинга.