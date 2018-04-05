Главный тренер ФК “Уфа” Сергей Семак продлил контракт еще на два года

Главный тренер ФК “Уфа” Сергей Семак продлил контракт еще на два годаВидео
Сегодня, 18:30Зиля Аскерова
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Главный тренер башкирского футбольного клуба “Уфа” Сергей Семак, возглавляющий команду с 2016 года, продлил контракт еще на два сезона.
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Видео: Телеканал "Вся Уфа"
Главный тренер башкирского футбольного клуба “Уфа” Сергей Семак, возглавляющий команду с 2016 года, продлил контракт еще на два сезона.
В прошедшем сезоне “Уфа” под руководством Сергея Семака заняла 7 место в чемпионате России. Это рекорд для клуба. В этом году “Уфа” занимает шестую строчку рейтинга.
Надо отметить, работа с “Уфой” – его первый опыт в качестве главного тренера.
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