В Уфе отметят 100 дней до чемпионата мира по футболу

Завтра, 6 марта, горожан приглашают на праздник, чтобы отметить 100 дней до чемпионата мира по футболу. Он начнется в 16.00 в торгово-деловом центре «Гостиный двор», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В программе праздника – зарядка, которую проведёт бразильский футболист, тренер футбольного клуба «Уфа» Виллиам Артур де Оливейра и игроки ФК «Уфа». Также завтра состоится танцевальный флеш-моб от волонтеров столицы, будут организованы спортивные игры и конкурсы с подарками и автограф-сессия с игроками уфимского клуба и тренером Виллиамом.

Кто из игроков придет на этот праздник, пока неизвестно. В клубе назовут фамилии участников праздника только во второй половине дня.