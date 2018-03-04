"Уфа" сыграла дома вничью с московским "Динамо"

Домашний матч "Уфа" с московским "Динамо" сыграла без Слая, со Стоцким в центре и с новичком Неделчару в защите. Гости открыли счет первыми, гол с пенальти забил Евгений Макаров. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу москвичей.

Во втором тайме уфимцы отобрали мяч на половине поля гостей и организовали атаку, в ней Стоцкий сделал навес на Сысуева, или головой скинул мяч Пауревичу, который и завершил атаку. 1:1 - этот счет так и сохранился до конца игры.

Вышедший на замену Иван Обляков обострил игру и имел неплохой момент в концовке матча, но не смог реализовать его.

- Игра была сложной, - отметил тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, - борьба шла до самого конца.