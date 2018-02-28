"Матч-ТВ" показал главного тренера ФК "Уфа" Сергея Семака как отца семьи

"Матч-ТВ" показал главного тренера ФК "Уфа" Сергея Семака как отца семьиВидео
Сегодня, 11:39Разиф Абдуллин
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У него восемь детей: Илья, Семен, Иван, Майя, Варвара, Илария, Савва и Таня.
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Видео: Матч-ТВ, Youtube.com
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Телеканал "Матч-ТВ" вчера, 27 февраля, показал 20-минутный фильм о главном тренере ФК "Уфа" Сергее Семаке. Но впервые спортивный телеканал рассказал о нем как об отце многодетного семейства.
- Когда мы с ним познакомились, Сергей сказал, что он хочет, чтобы я родила ему на одного ребенка больше, чем его мама, - рассказала жена Семака Анна. - А их у нее было пять. Я удивилась, но запомнила это.
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