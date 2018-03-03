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ФК «Уфа» устроил автограф-сессию перед матчем с «Динамо»
Сюжеты:
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ФК «Уфа» устроил автограф-сессию перед матчем с «Динамо»

Сегодня, 09:52СпортМарат ЛутфрахмановФото: Марат Лутфрахманов
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