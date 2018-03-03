ФК «Уфа» устроил автограф-сессию перед матчем с «Динамо»

Накануне вечером на 18.00 на минус первом уровне собрались болельщики, журналисты и просто любители футбола всех возрастов. Очень много было юных мальчишек и девчонок. На площадку вышли ведущие вечера и сразу стали развлекать народ викторинами и конкурсами на футбольные темы с массовой раздачей призов.

Порадовали зрителей и юные артисты самых разных жанров – это и танцевальные коллективы, и вокалисты, и артисты оригинальных жанров. Всех поразил фокусник иллюзионист, который сначала «отрезал» себе руку, затем «распилил» девушку, а в завершение всего поднял силой магии в воздух человека!