Кто пришел в премьер-лигу: история противостояния с «Уфой» и составы команд

Мы решили рассказать о новых соперниках ФК «Уфа» в чемпионате России.

После стыковых матчей определились все новички премьер-лиги, и клуб-аутсайдер, который сохранил прописку в ней. Расскажем о каждом клубе: «Арсенал» (Тула), «Динамо» (Москва), «Тосно» и «СКА-Хабаровск".

Тула еще будет

Как бы не выглядела игра тульского «Арсенала» по ходу прошлого сезона, туляки через несколько месяцев в третий раз в своей истории поучаствуют в состязаниях элиты. Во многом причиной тому стал не тренерский талант молодого тренера Кирьякова, сменившего по ходу турнира опытного Сергея Павлова, а успешная трансферная политика клуба во второй части чемпионата.

«Канониры» арендовали в «Ростове» малийца Муссу Думбия, появился в команде аргентинец Федерико Расич, забивший шесть важных голов. Удачными джокерами стали и добротные россияне – Кирилл Комбаров и Владимир Габулов, в итоге своей игрой даже вдохновивший тренеров сборной на вызов в главную команду страны. Далеко не факт, что эти и другие приглашенные для спасения тонущего «Арсенала» футболисты останутся в Туле. Очевидно, что новый наставник объявит руководству клуба свои кадровые предпочтения.

Как бы то ни было, но «Уфе» вновь придется проверять на прочность этого неуступчивого соперника, с которым башкирская дружина встречалась уже шесть раз. В рамках Премьер-лиги наша команда побеждала «Арсенал», славный своей масштабной поддержкой на домашних трибунах, в трех из четырех поединков.

Но были еще более давние противостояния - в ФНЛ, которые завершились в пользу тульского коллектива. В памяти сохранилась эпическая битва на нейтральном поле в екатеринбургском манеже. В душном зале оппоненты настреляли в общей сложности семь мячей, а группа уфимских болельщиков после проигранного матча все же не преминула сфотографироваться с вратарем Александром Филимоновым и именитым тренерским штабом того «Арсенала» во главе с Дмитрием Аленичевым. Тогда еще никто не подозревал, что «Уфа» все же доберется до стыковых матчей, где сломит сопротивление «Томи», и процент звездности футболистов из стана соперников нашей команды регулярно будет зашкаливать.

Неудобное «Динамо»

«Бело-голубые» справились с задачей возвращения в премьер-лигу собственными силами, победив в первенстве ФНЛ досрочно. «Динамо» (Москва» потерпело лишь три поражения.

Состав «динамовцев» и сейчас вполне боеспособный даже для РФПЛ. Лидером атак является потенциальный сборник Кирилл Панченко, наколотивший 24 мяча и теперь уже окончательно ставший собственностью клуба. Под стать ему черногорец Фатос Бечирай. На последнем рубеже обороны надежен Антон Шунин, так и не позволивший создать себе конкуренцию пришедшему из «Уфы» Сергею Нарубину. Вернулся из аренды в ЦСКА Алексей Ионов. Есть вероятность эффективного пополнения команды в лице «железнодорожника» Тараса Михалика, новоявленного чемпиона страны с болгарским паспортом – Ивелина Попова, а также боснийского защитника из немецкого «Штутгарта» - Тони Шунича. В общем, очевидно, что дружина Юрия Калитвинцева постарается сделать все, чтобы больше в ФНЛ не вылетать. По крайней мере в ближайшие сезоны.

Кстати, «Динамо» - самый неудобный соперник «Уфы» в рамках Премьер-лиги. Москвичи обыгрывали нашу команду во всех четырех матчах, пропустив при этом лишь раз. Даже в сезоне вылета из РФПЛ «динамовцы», одержав в общей сложности лишь пять побед, две из них зафиксировали в играх с «Уфой».

Примечательно и то, что именно с «бело-голубыми» башкирский коллектив провел свой дебютный домашний поединок в РФПЛ. В августе 2014-го все выглядело достаточно символично: игра против «Динамо» на одноименном стадионе, забитым под завязку. Тогда случилась первая историческая высадка звездного десанта в Уфе. Команда, в которой тогда выступали Кокорин, Смолов, Нобоа и другие супер-игроки, во главе с маленьким гигантом большого футбола – Матье Вальбуэна и со Станиславом Черчесовым на тренерском мостике была принята «на ура». Даже несмотря на сухое поражение, болельщики и, прежде всего, мальчишки после матча долгое время на позволяли миниатюрному французу и другим «динамовским» звездам попасть в автобус, требуя автографов и фотоснимков. Звезды не отказали никому.

Первый раз в высший класс

Впервые членские билеты премьер-лиги получили новички – «Тосно» и «СКА-Хабаровск».

Дальневосточники являлись старожилами ФНЛ, проведя там 16 сезонов подряд. Несколько раз они были близки к выходу в Премьер-лигу, но каждый раз не хватало совсем чуть-чуть. В пяти случаях «армейцы» Хабаровска сокрушали на кубковом пути команды элиты и выходили в 1/8 финала. Причем скальпы были сняты не только с представителей Нижнего Новгорода и Перми, но и с казанского «Рубина», а также столичных «Локомотива» и «Спартака».

Наставником «СКА-Хабаровска» является уроженец города – Алексей Поддубский, работающий в системе клуба уже четыре года. Хотя официально утвержден главным тренером команды 44-летний специалист был лишь в конце мая.

Лидером атак хабаровчан в прошлом сезоне являлся Руслан Корян, забивший 12 голов. Неплохо смотрелся на поле еще один бомбардир – аргентинец Хуан Лескано. Были в составе «армейцев» и игроки, хорошо знакомые башкирским болельщикам: Андрей Киреев в свое время выступал за «Уфу», а Игорь Удалый – за стерлитамакский «Содовик».

Безусловно, чтобы снова не рухнуть в пучину ФНЛ, хабаровчанам необходимо будет серьезно укрепляться. Пока же у дальневосточников есть только один очевидный козырь – обособленная географическая расположенность. Признаться, в элитном дивизионе никогда не любили команды из неблизких регионов и искренне радовались, когда Находка, Владивосток, Тюмень, Новосибирск и вот теперь Томск теряли прописку в нем. Кому, кстати, как не «Уфе» знать, что такое вояж в Хабаровск. В рамках ФНЛ наша команда была там дважды и оба раза после долгих перелетов все же играла вничью. А вот на своем поле уфимцы взяли у «армейцев» четыре очка из шести возможных.

«Тосно» - самый молодой клуб из тех, что возьмет старт в премьер-лиге. Минувший сезон был лишь четвертым для представителей Ленинградской области в профессиональном футболе. В 2013/14 команда сразу же выиграла западную зону второго дивизиона, а далее чуть с ходу не пробилась в РФПЛ, лишь в стыковых матчах уступив «Ростову». Последующий сезон вышел для дружины из Великого Новгорода разгрузочным, а в минувшем - коллектив Дмитрия Парфенова и Владимира Бесчастных, отлично известных по выступлениям за столичный «Спартак», гордо вошел в элиту со второго места.

Пожалуй, главной звездой «Тосно» является четвертьфиналист мундиаля-2006 – украинец Артем Милевский. «Попылив» на турецко-хорватско-румынских просторах теперь нападающий появился в России. Конечно, он уже не тот, что десять лет назад, и не факт, что Милевский будет соответствовать уровню РФПЛ. Лучшим бомбардиром команды является замечательно знакомый уфимским любителям футбола Антон Заболотный. В Башкирии он провел лишь сезон, а затем транзитом через Воронеж оказался в «Тосно», где в прошлом первенстве забил 16 голов. Также выступали в свое время в «Уфе» Вагиз Галиулин и Илья Гультяев. И если первый сыграл за «Тосно» полноценный сезон, то второй покинул команду и перешел в «Енисей». У многих лидеров новичка Премьер-лиги закончились контракты с командой и вряд ли их будут продлевать. Для того чтобы, как и «СКА-Энергии», на равных конкурировать с соперниками на новом уровне, «Тосно», конечно же, необходимо масштабное усиление.

Больше всего матчей в элите чемпионата России сыграл Сергей Игнашевич (464), до сих пор продолжающий выступать за ЦСКА. На второй позиции – нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак (455). Также на счету Сергея Богдановича – 102 мяча в главном клубном отечественном турнире. По этому показателю наставник башкирской дружины занимает шестое место всех времен, а лидирует в списке лучших бомбардиров со 143 голами Олег Веретенников. Больше всех чемпионских титулов у «спартаковца» Дмитрия Ананко. Семак выигрывал чемпионат России пять раз в составе трех разных команд.

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