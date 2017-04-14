После стыковых матчей стали известны все соперники ФК «Уфа» в премьер-лиге

«Оренбург» вылетел, а тульский «Арсенал» сохранил прописку в премьер-лиге.

Вчера, 28 мая, завершились ответные стыковые матчи между аутсайдерами РФПЛ и лидерами ФНЛ, в ходе которых решалось, кто примет участие в РОССГОССТРАХ Чемпионате России по футболу.

Футбольный клуб «Оренбург» в матче со «СКА-Хабаровск» вчера в основное и дополнительное время сыграл вничью – 0:0, но проиграл по пенальти 3:5. Первая игра также закончилась безголевой ничьей. По итогам двух встреч «Оренбург» покидает премьер-лигу, а «СКА-Хабаровск» впервые в своей истории сыграет в высшем дивизионе российского футбола.

Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл красноярский «Енисей» - 1:0. Единственный гол забил бывший нападающий «Уфы» Шевченко. Эта победа позволила «Арсеналу» сохранить прописку в премьер-лиге. Первую встречу туляки проиграли – 1:2, но гол, забитый на чужом поле, дал им преимущество.

Ранее определились обладатели еще двух путевок, лидеры ФНЛ: в премьер-лигу вернулось московское «Динамо», а «Тосно» впервые будет играть в премьер-лиге.

Вот полный список команд РФПЛ сезона 2017/2018: 1. "Спартак" (Москва) 2. ЦСКА (Москва) 3. "Зенит" (Санкт-Петербург) 4. "Краснодар" (Краснодар) 5. "Терек" (Грозный) 6. "Ростов" (Ростов-на-Дону) 7. "Уфа" (Уфа) 8. "Локомотив" (Москва) 9. "Рубин" (Казань) 10. "Амкар" (Пермь) 11. "Урал" (Екатеринбург) 12. "Анжи" (Махачкала) 13. "Арсенал" (Тула) 14. "Динамо" (Москва) 15. "Тосно" (Тосно) 16. "СКА-Хабаровск" (Хабаровск).

Чемпионат России нового сезона стартует 16 июля.

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