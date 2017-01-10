Сергей Семак: «На будущий сезон я остаюсь в «Уфе».

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак рассказал о своих планах на будущее. Его слова приводит «Спорт FM».

– На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», питерский «Зенит» не возглавлю. Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне. Сейчас надеемся на два-три качественных усиления. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки, - отметил Сергей Семак.