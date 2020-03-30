— Мониторинг за товарами ведется в ежедневном режиме — напомню, это 52 наименования, — отметил председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев. - За неделю незначительное увеличение цен зафиксировано на сахар, лук репчатый и гречневую крупу. Из не вошедших в список товаров мониторинга зафиксирован рост цен и спроса на имбирь и лимоны. При этом снижение цен наблюдается на огурцы и помидоры.

По словам чиновника, общее изменение цен обусловлено сменой товарного ассортимента и поставщиков продукции, а также сезонным фактором на отдельную группу плодоовощной продукции.

— В целом, дефицита товара не наблюдается, — подчеркнул Алексей Гусев. — Запаса продукции на складах распределительных центров достаточно. Приход и отгрузка товара осуществляется в активном режиме.

При этом по итогам минувших выходных наблюдается снижение потока покупателей. В основном, покупают товары бакалейной группы низкого ценового сегмента — гречку, рис, сахар, соль, муку, макароны, куриные яйца, овощи, подсолнечное масло, питьевую воду и дезинфицирующие средства.

— Есть отдельные случиа увеличения цен — это, в основном, небольшие магазинчики. С ними мы отрабатываем отдельно, — добавил Алексей Гусев.