Торговые сети обещали сдерживать цены на продукты, но Башстат зафиксировал рост

Глава комитета отметил, что в настоящий момент ажиотажа в торговых сетях нет и что он наблюдался только на прошлой неделе.

По его словам, договоренность с торговыми сетями заключается в том, что те не будут увеличивать наценку. Если же подобное будет зафиксировано, то в МВД и ФАС будут выяснять обоснованность.

Тем временем сотрудники Башстата все таки зафиксировали некоторый рост. В частности, больше всего – на 15,4% выросла стоимость сахара. Цена на гречку выросла на 7,1%, картофель стал дороже на 6%

«Незначительное повышение зафиксировано на плодоовощную продукцию, бакалейную группу и дезинфицирующие средства», – приводит слова Гусева «РБК Уфа».