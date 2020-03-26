В Башкирии отмечен рост цен на ряд товаров повышенного спроса

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии председатель госкомторговли РБ Алексей Гусев доложил о текущей ситуации на потребительском рынке региона.

По его словам, отмечен незначительный рост цен на товары повышенного спроса, особенно на бакалею и дезинфицирующие средства.

Создан штаб по недопущению необоснованного роста цен с участием сотрудников госкомторговли, ФАС и полиции. Достигнута договоренность о сдерживании цен со всеми торговыми сетями, действующими в республике.

- Но мы уже сталкиваемся с тем, что производители продукции повышенного спроса начинают присылать прайсы, в которых цены заранее завышены, - пояснил Алексей Гусев. - Если речь идет о местных производителях, мы отправляем такую информацию в ФАС и министерство сельского хозяйства РБ. Информацию о производителях из других регионов направляем в федеральные органы власти.

По словам Алексея Гусева, имеющихся с республике запасов продовольствия хватит на 34 дня, данный запас постоянно пополняется. По данным минсельхоза РБ, республика обеспечена сырьем для производства продуктов на полгода вперед.

Радий Хабиров поручил пополнить запасы продовольствия до двухмесячного уровня.