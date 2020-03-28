Страсти по имбирю: в Башкирии высокий спрос на имбирь поднял цены до 4-х тысяч за кг

Такую картину можно до сих пор наблюдать в продуктовых магазинах Уфы и Стерлитамака, пишут Медиакорсети очевидцы в социальных сетях.

К примеру, в гипермаркете «Лента» буквально 2 дня назад имбирь стоил около 1500 рублей за килограмм, спустя сутки цена выросла до 2-х тысяч, а сегодня в стерлитамакских ВК-сообществах можно встретить снимки, на которых видно, что килограмм имбиря на местном рынке стоит 4 тысячи рублей.

Отметим, что аналогичная картина наблюдается в Волгограде, Саратове, Самаре. В последнем городе, например, цена корня имбиря выросла в десять раз. Как пишут местные СМИ, ранее при закупках на оптовых базах цена корня имбиря составляла 300 рублей за килограмм, сейчас эта цифра неожиданно выросла до 3000 рублей, хотя власти Самарской области убеждали граждан в том, что цены на продукты не поднимутся даже несмотря на то, что в торговых сетях региона вырос спрос на определенные товары в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

О росте ажиотажа вокруг имбиря в нашем регионе пишет уфимская журналистка Ольга Корзик.

«Сначала все массово закупали гречку и туалетную бумагу. В четверг в Уфе стал в дефиците имбирь. Казалось бы, ничего не предвещало беды, его часто можно найти на полке в любом магазине. Но вдруг этот корень резко закончился. ⠀

В четверг пошли в ближайшую овощную лавку прикупить фруктов и зелени. Пока стояли в очереди, пришли несколько человек и спросили имбирь. Продавец сказала, что он сегодня «пользуется необычайной популярностью», поэтому распродала все, что было в запасах минут за 30-40 с момента открытия. ⠀

В соседнем магазине такая же ситуация. Многие спрашивают про имбирь, но и здесь он закончился. ⠀

— Сегодня с утра привезли 5 кг по 1900 рублей за кг, но почти сразу всё разобрали, — сказала продавец. — А вчера сколько стоил? , — уточнили покупатели.

— 350 руб за кг.

— А почему так выросла цена?

— Не знаю, просто поставщик поднял цену...

Вот так за одну ночь он стал миллионером! Мне стало очень интересно, чем обусловлен такой рост цен. Как только пришла домой, полезла в сеть, но ответ пришёл из чата W/A. Оказывается накануне в W/A гуляло видео, где один странный мужчина рассказывал, что имбирь спасёт нас от коронавируса. Он уверен, что, если жевать имбирь три раза в день, то этот вирус к тебе «не пристанет». Если же ты заболел, то нужно привязать к ноге порошок сухого имбиря и все пройдёт». ⠀ Давайте, не будем верить в волшебную силу имбиря! Давайте не будем думать, что, если мы едим имбирь, значит мы в безопасности! Значит, можно пойти на шашлыки с друзьями или отправиться в гости к родственникам! Давайте будем соблюдать рекомендации ВОЗ, а эту неделю посидим дома!»

— пишет журналистка в своем Инстаграм-блоге.

Отметим, что среди рекомендаций ВОЗ в связи с пандемией коронавируса в мире нет регулярного употребления имбиря в пищу. Психологи отмечают, что подобный ажиотаж связан со страхами среди населения из-за пандемии.

Ранее мы писали о том, что в связи с коронавирусом резко возросли цены на медицинские маски, облучатели, респираторы.